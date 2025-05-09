Advertisement
HOME FINANCE

Wujudkan SDM Unggul, BRI Hadirkan Teknologi untuk Pendidikan di Daerah 3T

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |13:35 WIB
Wujudkan SDM Unggul, BRI Hadirkan Teknologi untuk Pendidikan di Daerah 3T
BRI Peduli menyalurkan bantuan infrastruktur teknologi, informasi, dan akses internet ke SMP Negeri 6 Bayan, Lombok Utara, NTB. (Foto: dok BRI)
LOMBOK UTARA – Pemerataan akses digital untuk menunjang pendidikan anak bangsa merupakan upaya kolektif yang terus dijalankan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta mempercepat terbentuknya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Sebagai bagian dari komitmennya dalam mendukung pembangunan pendidikan nasional, BRI Peduli, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, menginisiasi penyaluran bantuan infrastruktur teknologi, informasi, dan akses internet ke SMP Negeri 6 Bayan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Program ini merupakan bagian dari upaya nyata BRI dalam mendorong pemerataan akses digital di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Penyaluran manfaat ini merupakan bagian dari program BRI Peduli “Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi serta Akses Internet untuk Sekolah”.

Berbagai manfaat disalurkan untuk SMP Negeri 6 Bayan, seperti pemberian 1 Unit Modem dengan layanan internet gratis, 10 unit PC All-In-One serta pelatihan literasi dan keuangan digital bagi para siswa.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan upaya nyata BRI dan kontribusi BUMN dalam mendukung Pemerintah mendorong kualitas pendidikan di Indonesia khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

