Aksi Emiten Tambang (SGER) di Tengah Lesunya Bisnis Emas Hitam

JAKARTA – Pengusaha pertambangan menunjukkan optimisme terhadap masa depan bisnis batu bara, meskipun saat ini komoditas tersebut mengalami penurunan di perdagangan global.

Untuk memaksimalkan potensi bisnis emas hitam ini, emiten tambang PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) memimpin konsorsium TGS yang berhasil meraih kontrak perdagangan batu bara dengan COALIMEX, perusahaan perdagangan batu bara di bawah Kementerian Listrik dan Batu Bara Vietnam.

1. Kontrak Impor Batu Bara

Konsorsium TGS yang dipimpin oleh SGER menandatangani kontrak impor batu bara antrasit berkualitas tinggi sesuai dengan paket pengadaan No. 01/2024/TNK-CLM.

"Nilai kontraknya sebesar 10 juta dolar AS, dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah. Capaian ini merupakan hasil dari proses pengadaan yang disetujui melalui Keputusan No. 30T tertanggal 23 Januari 2025, serta dokumen persetujuan hasil evaluasi lelang dari entitas pengadaan," ujar Direktur Utama SGER, Welly Thomas, dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

2. Perkuat Kerja Sama Energi Internasional

Welly mengatakan bahwa kontrak pengadaan batu bara antrasit ini merupakan bagian penting dari upaya memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus memperkuat kerja sama internasional di sektor energi.

COALIMEX sendiri merupakan perusahaan dengan pengalaman lebih dari 40 tahun dalam perdagangan batu bara global. Didirikan pada 1 Januari 1982, awalnya COALIMEX berada di bawah Kementerian Listrik dan Batu Bara Vietnam. Perusahaan ini kemudian berkembang di bawah Kementerian Pertambangan dan Batu Bara, hingga kini berada di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam.