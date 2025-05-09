Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Heran Indonesia Impor BBM dari Singapura, Negara yang Tak Punya Minyak

Rahma Anhar , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |05:10 WIB
Bahlil Heran Indonesia Impor BBM dari Singapura, Negara yang Tak Punya Minyak
RI Stop Impor BBM dari Singapura. (Foto: Okezone.com/Feby)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia resmi menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Singapura. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pun mempertanyakan bagaimana Indonesia bisa selama ini mengimpor BBM dari negara yang tidak memiliki sumber minyak mentah.

"Bayangkan bapak ibu semua, ini secara geostrategis, secara ESDM, minyak kita, BBM kita, kita impor dari mana? 54% impor BBM itu dari Singapura. Negara yang tidak punya minyak, tapi kita beli dari sana," kata Bahlil. 

Bahlil mengungkapkan, harga yang dijual oleh Singapura kepada Indonesia sama dengan harga yang dijual oleh Middle East (Timur Tengah). Bahlil mengaku bingung, mengapa justru Indonesia memilih impor ke Singapura.

"Saya katakan ini kan sebuah strategi yang memalukan. Saya langsung memutuskan, 6 bulan ke depan, enggak boleh lagi kita impor minyak dari Singapura, kita impor aja dari Middle East, saya bilang," ujarnya. 

Menurut Bahlil, Indonesia akan jauh lebih bermartabat bila mendapatkan minyak langsung dari Middle East karena memang negara penghasil minyak. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182380//bbm-Nwxt_large.jpg
4 Fakta Terbaru SPBU Swasta Mulai Beli BBM dari Pertamina dan Pembukaan Kuota Impor 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182421//bbm-EVz2_large.jpg
Strategi di Balik Layanan Cepat dan Aman SPBU Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182118//bbm_hijau-aOlE_large.jpg
BBM Pertamax Green 95 dengan Kandungan Etanol 5%, Sudah Dijual di 170 SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182033//bbm_pertamina-Ya2u_large.jpg
Dirut Pertamina Patra Niaga Cek Kualitas BBM Pertalite Cs, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182022//bbm_pertamina-5y0h_large.jpg
BP Tambah 100 Ribu Barel BBM dari Pertamina, ESDM: Shell dan Vivo Masih Nego
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182012//kementerian_esdm-qDMH_large.jpg
Kementerian ESDM Buka Suara soal BBM Baru Bobibos Buatan Anak Bangsa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement