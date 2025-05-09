Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko AHY Ungkap 4 Prioritas Infrastruktur dari SDM hingga Energi Terbarukan

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |23:22 WIB
Menko AHY Ungkap 4 Prioritas Infrastruktur dari SDM hingga Energi Terbarukan
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memaparkan empat prioritas pembangunan infrastruktur dalam acara Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum . (Foto: Okezone.com/Kemenko Infra)
A
A
A

JAKARTA -– Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memaparkan empat prioritas pembangunan infrastruktur dalam acara Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2025, yang digelar di Auditorium Kementerian PU, Jakarta. 

1. Ketahanan Pangan, Energi dan Air

Menko AHY menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, energi, dan air. Ia mencontohkan optimalisasi bendungan seperti Cirata dan Jatiluhur, yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber air dan energi, tetapi juga memiliki potensi sebagai kawasan wisata dan olahraga air. 

"Ke depan, kita harus terus fokus untuk mengoptimalkan fungsi bendungan, tidak hanya sebagai suplai air bersih dan irigasi pertanian, tetapi juga mendukung penyediaan energi terbarukan serta mendorong sektor ekonomi kreatif," jelasnya, Jumat (9/5/2025).

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Infrastruktur

Prioritas kedua adalah pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), melalui penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, pasar, dan sarana penunjang lainnya, termasuk olahraga. Menko AHY memberikan apresiasi terhadap proyek-proyek yang telah diresmikan bersama, seperti stadion olahraga, gedung fakultas, dan apartemen dosen, yang semuanya berperan dalam meningkatkan kualitas SDM. "Semua infrastruktur ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM kita di berbagai sektor," tuturnya.

3. Penguatan Konektivitas Antarwilayah untuk Pertumbuhan Ekonomi

Prioritas ketiga adalah pengembangan infrastruktur yang dapat memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kawasan Indonesia Timur. Menko AHY menyatakan bahwa semakin baik konektivitas, semakin terintegrasi Indonesia antarwilayah, antarprovinsi, kabupaten, dan kota, dengan tata ruang yang jelas. "Pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas ini tentu akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182749//pemerintah-MW9H_large.jpg
Cerita AHY saat Sarwo Edhie Wibowo Berantas G30S PKI hingga Bentuk Kopassus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182129//infrastruktur-z9xw_large.jpg
Proyek Infrastruktur Tak Lagi Sekadar Konstruksi, tapi Integrasi Sistem dan Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181162//ahy-qtJE_large.jpg
AHY Curhat 2 Tahun 'Cikeas Gelap' Setelah Ani Yudhoyono Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181159//ahy-PbjV_large.jpg
AHY Akui Tak Mudah Sandang Nama Besar Yudhoyono: Kadang Getir dan Ingin Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181121//menko_ahy_soal_utang_whoosh-n6cO_large.jpg
AHY Sebut Kemungkinan APBN Dipakai Buat Bayar Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178551//pesawat-qre0_large.jpg
Tiket Pesawat Domestik Turun hingga 14% Jelang Libur Nataru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement