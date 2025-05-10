Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kadin Buka Peluang Kerjasama dengan Danantara

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |12:39 WIB
Kadin Buka Peluang Kerjasama dengan Danantara
Kadin Buka Peluang Kerjasama dengan Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, potensi Danantara sangat besar untuk mendorong efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus mengakselerasi investasi nasional.

1. Aset yang Dikelola Danantara

Menurutnya, dengan aset under management Danantara yang mencapai sekitar USD900 miliar atau setara Rp14.000 triliun dengan hasil tahunan USD10 miliar, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih menggeliat.

"Luar biasa. Karena dari bahasa mereka, ini suatu breakthrough untuk membuat BUMN lebih efisien tapi juga mampu menskalakan investasi ke depan," ujar Anindya dalam forum Monthly Economic Diplomatic Breakfast di Hotel Aryaduta, Jakarta, dikutip Sabtu(10/5/2025).

"Aset under management Danantara mencapai sekitar USD900 miliar, dengan hasil tahunan kira-kira USD10 miliar. Bayangkan jika efisiensi naik 1%, hasilnya bisa bertambah USD10 miliar lagi atau yang tadi disampaikan Rp150 triliun," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183492/danantara-eQ9k_large.jpg
Ketahanan Industri di RI, Danantara Dilibatkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183025/dony_oskaria-8UtK_large.jpg
Purbaya Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1, Danantara Minta Tak Perlu Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183023/prabowo_subianto-aZYD_large.jpg
Prabowo Bertemu Paul Keating di Sydney, Tukar Pikiran soal Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183021/whoosh-n4sx_large.png
Danantara Bakal Kelola Operasional Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182844/bos_danantara_soal_merger_goto_dan_grab-yEK8_large.jpg
Bos Danantara Buka Suara soal Keterlibatan Merger Grab dan GOTO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181888/danantara-6KNg_large.jpg
Danantara Buka Tender Proyek Waste to Energy di 7 Daerah pada Pekan Depan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement