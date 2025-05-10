Kadin Buka Peluang Kerjasama dengan Danantara

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, potensi Danantara sangat besar untuk mendorong efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus mengakselerasi investasi nasional.

1. Aset yang Dikelola Danantara

Menurutnya, dengan aset under management Danantara yang mencapai sekitar USD900 miliar atau setara Rp14.000 triliun dengan hasil tahunan USD10 miliar, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih menggeliat.

"Luar biasa. Karena dari bahasa mereka, ini suatu breakthrough untuk membuat BUMN lebih efisien tapi juga mampu menskalakan investasi ke depan," ujar Anindya dalam forum Monthly Economic Diplomatic Breakfast di Hotel Aryaduta, Jakarta, dikutip Sabtu(10/5/2025).

"Aset under management Danantara mencapai sekitar USD900 miliar, dengan hasil tahunan kira-kira USD10 miliar. Bayangkan jika efisiensi naik 1%, hasilnya bisa bertambah USD10 miliar lagi atau yang tadi disampaikan Rp150 triliun," lanjutnya.