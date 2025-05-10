Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Gaji Pelatih Finalis Liga Champions 2024/2025 Luis Enrique dengan Simone Inzaghi

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |17:40 WIB
Adu Gaji Pelatih Finalis Liga Champions 2024/2025 Luis Enrique dengan Simone Inzaghi
Adu Gaji Pelatih Finalis Liga Champions 2024/2025 Luis Enrique dengan Simone Inzaghi (Foto: UEFA)
A
A
A

JAKARTA - Adu gaji pelatih finalis Liga Champions 2024/2025 menarik diulas. Walaupun secara data Luis Enrique menerima gaji yang lebih tinggi secara nominal, Simone Inzaghi juga mendapatkan kompensasi yang signifikan, terutama dengan tambahan bonus performa.

Keduanya menjadi salah satu figur penting tim mereka ke final Liga Champions yang menunjukkan bahwa investasi klub dalam pelatih berkualitas tinggi dapat menghasilkan prestasi di level tertinggi sepak bola Eropa.

Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (10/5/2025), Okezone telah merangkum adu gaji pelatih finalis Liga Champions 2024/2025, sebagai berikut.


Gaji Luis Enrique - Paris Saint-Germain 

Gaji Kotor Tahunan: Sekitar €12 juta sekitar Rp223,68 miliar per bulan.

Status di Ligue 1: Pelatih dengan bayaran tertinggi di Ligue 1, hampir dua kali lipat dari pelatih peringkat kedua.

Catatan Unik: Luis Enrique pernah menyatakan kesediaannya untuk memotong gajinya hingga 50 persen agar tidak perlu menghadiri konferensi pers pasca-pertandingan.

 

Halaman:
1 2
