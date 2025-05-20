Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

7 Bisnis Milik Cristiano Ronaldo, Atlet dengan Bayaran Termahal Nomor 1 Dunia versi Forbes 2025

Rizky Darmawan , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |01:02 WIB
7 Bisnis Milik Cristiano Ronaldo, Atlet dengan Bayaran Termahal Nomor 1 Dunia versi Forbes 2025
Cristiano Ronaldo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bisnis milik Cristiano Ronaldo, atlet dengan bayaran termahal nomor satu dunia versi Forbes 2025. Mungkin sudah banyak orang yang tak kaget dengan kekayaan mega bintang sepak bola ini, mengingat dirinya di Liga Arab Saudi memang jadi pemain termahal dan punya gaji tinggi.

Forbes baru saja merilis daftar atlet terkaya di tahun 2025, dimana nama Cristiano Ronaldo jadi yang teratas dengan total harta USD275 juta atau sekitar Rp4,4 triliun. Untuk peringkat keduanya dipegang oleh pebasket Stephen Curry yang punya pendapatan USD156 juta atau sekitar Rp2,5 triliun.

Dibalik kekayaannya tersebut, pemain Al Nasr itu juga merintis berbagai inisiatif bisnis yang meraih kesuksesan di berbagai sektor. 

Bisnis-bisnisnya tidak hanya memperluas cakupan merek pribadinya, tetapi juga memberikan dampak signifikan dalam industri olahraga dan gaya hidup.

1. Industri Fashion

Pada 2006, Ronaldo memulai bisnis pertamanya dengan meluncurkan butik "CR7" di kampung halamannya, Madeira, Portugal. Merek ini kemudian dikembangkan secara global pada 2013, menawarkan berbagai produk seperti pakaian, aksesoris, sepatu, dan pakaian dalam. 

2. Produk Parfum

Salah satu produk unggulannya adalah parfum "Cristiano Ronaldo Legacy", hasil kolaborasi dengan Eden Parfums asal Inggris.

 

