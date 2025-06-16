Segini Kekayaan Mulan Jameela di LHKPN yang Disorot di Siraman Al

JAKARTA - Segini kekayaan Mulan Jameela? istri Ahmad Dhani yang menjadi sorotan dalam acara siraman Al Ghazali. Perhatian publik saat Mulan Jameela duduk sejajar dengan Maia Estianty saat acara siraman tersebut.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Mulan Jameela tercatat memiliki harta mencapai miliaran Rupiah.

Mulan yang merupakan anggota DPR RI mempunyai total kekayaan sebesar Rp18,62 miliar, berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 31 Desember 2024 untuk periode tahun 2024.

Total kekayaan tersebut terdiri dari berbagai komponen kekayaan, seperti tanah dan bangunan, alat transportasi, serta harta lainnya. Berikut adalah rincian kekayaan Mulan Jameela berdasarkan LHKPN.

1. Tanah dan bangunan

Mulan tercatat memiliki dua aset berupa tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp15,95 miliar, yakni:

- Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/206 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri senilai Rp.7.700.000.000.

- Tanah dan bangunan seluas 196 m2/250 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri senilai Rp.8.250.000.000.

2. Alat transportasi dan mesin

Mulan juga melaporkan kepemilikan aset alat transportasi senilai Rp1,85 miliar, yang meliputi:

- Mobil, Toyota Alphard 2.5 Hybrid Tahun 2024, hasil sendiri senilai Rp.1.680.000.000.

- Motor, Yamaha 2DP R Tahun 2018, hasil sendiri senilai Rp.15.500.000.

- Mobil, Toyota Sienta-V CVT 1.5 Tahun 2019, hasil sendiri senilai Rp.160.000.000.