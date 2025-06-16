Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ancaman Tenggelam Makin Nyata, Prabowo Serius Bangun Tanggul Laut Raksasa

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |11:09 WIB
Ancaman Tenggelam Makin Nyata, Prabowo Serius Bangun Tanggul Laut Raksasa
Tanggul Raksasa Bakal Dibangun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa akan serius dilaksanakan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Insya Allah itu akan terlaksana. Namun, mohon bersabar karena anggaran kami sangat terbatas dan ada prioritas lain. Tapi bukan berarti kami diam, kami akan tetap berjuang bersama menyelesaikan permasalahan rob ini," kata Dody di Jakarta, Senin (16/6/2025).

1. Jadi Infrastruktur Vital

Proyek Giant Sea Wall ini menjadi infrastruktur vital untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.

Menurutnya perhatian Presiden Prabowo terhadap penanganan rob di pantai utara Jawa terbukti sangat besar. Bahkan, proyek ini sudah dicanangkan dalam visi dan misi Presiden Prabowo sebelum beliau terpilih menjadi presiden periode 2024-2029.

"Rob ini sudah lama terjadi akibat kondisi global seperti kenaikan suhu dunia, perubahan iklim, dan penurunan permukaan tanah. Oleh karena itu, setelah dilantik, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan para menteri untuk memikirkan pembangunan Giant Sea Wall dari Banten hingga Gresik," kata Dody dikutip Antara.

 

