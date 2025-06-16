Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Rumah Subsidi Terjangkau di Tengah Kota, Cuma Luasnya 18 Meter

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |19:04 WIB
Rumah Subsidi Terjangkau di Tengah Kota, Cuma Luasnya 18 Meter
Kementerian PKP Siapkan Rencana Rumah Subsidi Seluas 18 Meter Persegi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjelaskan soal rumah subsidi minimalis seluas 18 meter persegi. Tujuan dibangunnya rumah tersebut supaya bisa membuat harga rumah menjadi terjangkau bagi masyarakat.

"Tujuannya ada masyarakat yang ingin lokasi rumahnya lebih dekat ke aktivitas kerja sehingga lokasinya bisa di sekitar perkotaan tadi atau memang ada dengan harga tanah tertentu maka kemudian harga rumahnya bisa ditekan lebih rendah," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, dikutip dari Antara, di Jakarta, Senin (16/6/2025). 

Kementerian PKP sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti pengembang, asosiasi dan sebagainya terkait rencana rumah subsidi minimalis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan usulan rumah subsidi seluas 18 meter persegi bersifat sebagai opsi tambahan, bukan menggantikan regulasi sebelumnya.

Sri menjelaskan usulan tersebut bertujuan untuk merespons kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda, yang menginginkan rumah subsidi dekat lokasi kerja.

Seiring dengan harga lahan yang kian mahal, pemerintah membuat skema desain rumah yang lebih kecil agar harganya tetap bisa dijangkau oleh masyarakat. Dengan kehadiran berbagai pilihan, masyarakat bisa memilih rumah subsidi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Sebagai contoh, masyarakat yang sudah memiliki anak kemungkinan akan mengambil rumah dengan ukuran yang lebih besar. Sedangkan bagi yang lajang bisa memilih rumah lebih kecil dengan harga yang juga relatif lebih murah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/470/3170474/rumah_subsidi-vtS0_large.jpg
KUR Rumah Subsidi Dimulai Oktober 2025, Anggarkan Rp130 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/470/3164648/rumah-DPVF_large.jpg
Skema Subsidi Rumah Akan Diubah dari Cicilan Jadi Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/470/3160948/rumah-VwMC_large.jpg
Rumah Subsidi 36 Meter Persegi Bakal Dijual di Bawah Rp60 Juta, Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/470/3160005/rumah_subsidi-m9Ag_large.jpg
100 Rumah Subsidi Ditargetkan untuk Pegawai ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/470/3158414/rumah-esmc_large.jpg
5.000 Rumah Subsidi Ditargetkan untuk Guru Ngaji hingga Dai, Skema KPR Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/470/3154865/ide_rumah_subsidi-oxJY_large.jpg
3 Fakta Rumah Subsidi Minimalis Ukuran 18 Meter Batal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement