JAKARTA - Kapan BSU Juni 2025 cair usai lolos verifikasi? cek jadwal lengkapnya di sini. Bantuan senilai Rp600 ribu akan dicairkan bulan ini, bagi para pekerja yang telah terverifikasi dan dinyatakan lolos.
Bagi pekerja yang sudah tidak sabar dan menantikan dana cair, mari simak jadwal lengkap dan cara cek statusnya, berikut informasi yang telah dirangkum oleh Okezone, Selasa (17/6/2025).
BSU adalah sebuah bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada pekerja maupun buruh berpenghasilan dibawah Rp3,5 per bulan. Adanya BSU ini guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Warga Negara Indonesia (WNI)
Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025
Memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta
Bukan ASN, TNI, atau Polri
Tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH atau Kartu Prakerja
1. Buka situs: https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
2. Isi data berikut:
NIK (Nomor Induk Kependudukan)
Nama lengkap
Tanggal lahir
Nama ibu kandung
Nomor HP dan email aktif (opsional)