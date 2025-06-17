Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapan BSU Juni 2025 Cair Usai Lolos Verifikasi? Cek Jadwal Lengkapnya di Sini 

Rahma Anhar , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |18:05 WIB
Kapan BSU Juni 2025 Cair Usai Lolos Verifikasi? Cek Jadwal Lengkapnya di Sini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Kapan BSU Juni 2025 cair usai lolos verifikasi? cek jadwal lengkapnya di sini. Bantuan senilai Rp600 ribu akan dicairkan bulan ini, bagi para pekerja yang telah terverifikasi dan dinyatakan lolos.

Bagi pekerja yang sudah tidak sabar dan menantikan dana cair, mari simak jadwal lengkap dan cara cek statusnya, berikut informasi yang telah dirangkum oleh Okezone, Selasa (17/6/2025).

Apa itu BSU dan siapa saja yang berhak mendapatkannya?

BSU adalah sebuah bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada pekerja maupun buruh berpenghasilan dibawah Rp3,5 per bulan. Adanya BSU ini guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.

Penerima BSU yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia (WNI)

Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025

Memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta

Bukan ASN, TNI, atau Polri

Tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH atau Kartu Prakerja

Bagaimana Cara Cek Status Penerimaan BSU?

1. Buka situs: https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id

2. Isi data berikut:

NIK (Nomor Induk Kependudukan)

Nama lengkap

Tanggal lahir

Nama ibu kandung

Nomor HP dan email aktif (opsional)

 

