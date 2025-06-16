Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BSU Rp600 Ribu Belum Cair, Pekerja Sambangi Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |22:39 WIB
BSU Rp600 Ribu Belum Cair, Pekerja Sambangi Kantor BPJS Ketenagakerjaan
Tinggi antusiasme membuat pekerja mendatangi langsung dan menghubungi kantor BPJS Ketenagakerjaan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pekerja atau buruh terus menantikan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000 yang cair di bulan ini. Tinggi antusiasme membuat pekerja mendatangi langsung dan menghubungi kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan status pencairan bantuan sosial (bansos) tersebut. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta Rudi Susanto mengatakan, antusiasme pekerja sangat tinggi. Banyak yang datang langsung ke kantor, menghubungi call center, maupun bertanya melalui pembina perusahaan.

Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan mengimbau agar para pekerja bersabar, termasuk jika terjadi gangguan akses pada aplikasi JMO.

"Akses JMO agak tersendat, mungkin karena traffic banyak, mohon bersabar," ujar dia, dikutip dari Antara, Senin (16/6/2025). 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta sendiri telah mengusulkan sebanyak 320 ribu pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025.

"Kalau data yang memenuhi syarat kurang lebih seluruh DIY 320 ribu (pekerja), tapi setelah itu kita kirim ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk verifikasi akhir," kata Rudi Susanto. 

Rudi menjelaskan seluruh calon penerima BSU merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025 dengan upah maksimal Rp3,5 juta per bulan, sesuai ketentuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025.

Proses verifikasi dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan dengan mencocokkan data agar tidak terjadi penerimaan ganda dengan bantuan pemerintah lainnya.

"Kenapa saya sebut calon, karena yang memverifikasi akhir adalah Kemenaker. Data itu sudah kami kirim dari 'batch' pertama melalui kantor pusat. Saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189548/bsu_di_desember-vti2_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 Kembali Cair, Begini Cara Ceknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement