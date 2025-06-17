Bapanas: Keamanan Pangan Segar Jadi Fondasi Keberhasilan MBG

JAKARTA - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui dukungan pembekalan pada pelatihan manajerial Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Hal ini untuk mendukung suksesnya program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Para peserta SPPI ini nantinya akan memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), garda depan pelaksana program MBG di lapangan.

1. Keamanan Pangan

Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan NFA, Yusra Egayanti, menyatakan keamanan pangan segar menjadi fondasi keberhasilan MBG.

“Ketika kita bicara MBG, tidak cukup hanya memastikan pangan tersedia, tetapi harus ada jaminan mutu dan keamanannya. Melalui SPPI ini, kami ingin mengedukasi generasi muda kualitas pangan dimulai dari cara memilih bahan yang aman, menyimpannya dengan benar hingga mengolahnya secara higienis,” ujar Yusra, Selasa (17/6/2025).

Dia menambahkan konsumsi pangan lokal yang beragam harus menjadi agenda nasional.

"Kekayaan pangan lokal kita sangat besar. MBG harus menjadi momentum untuk memanfaatkan potensi ini sebagai sumber gizi yang aman dan terjangkau,” tambahnya.