Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar 4 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Rumah Sakit Mewah

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |11:01 WIB
Daftar 4 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Rumah Sakit Mewah
Daftar 4 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Rumah Sakit Mewah (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Daftar orang terkaya Indonesia yang mempunyai rumah sakit. Bisnis rumah sakit sebagai industri jasa kesehatan memiliki potensi yang menjanjikan di Indonesia. 

Rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah memainkan peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Layanan yang berkualitas, baik dari segi fasilitas, tenaga medis, maupun pelayanan pasien menjadi kunci kesuksesan bisnis rumah sakit. 

Di balik banyaknya rumah sakit di Indonesia, terdapat orang terkaya yang mengendalikan bisnis tersebut. Bahkan, mereka menyulapnya menjadi rumah sakit mewah dan berstandar internasional.

Lalu siapa saja orang terkaya di Indoensia yang mempunyai rumah sakit? Berikut ulasannya seperti dilansir Forbes, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

1. Dato Sri Tahir

Dato Sri Tahir merupakan pemilik Grup Mayapada yang bergerak di berbagai bidang mulai dari perbankan hingga kesehatan, yakni Rumah Sakit Mayapada atau Mayapada Hospital.

Dia lahir di Surabaya pada 26 Maret 1952. Diketahui, Mayapada Hospital merupakan salah satu rumah sakit swasta terbaik yang didirikan oleh Healthcare Group pada 1 Juni 2008 setelah mengakuisisi Honoris Hospital di kawasan hunia ekslusif Modern Land Tangerang.

Sebagai bentuk komitmen untuk menyediakan pelayanan kesehatan berstandar internasional, Mayapada Hospital bekerja sama dengan Nasional Health Care Group Singapore.

Berdasarkan data Forbes 2024, Tahir memiliki harta kekayaan USD5,3 miliar atau setara Rp86,3 triliun (kurs Rp16.300 per USD). Dengan kekayaan sebanyak ini, Tahir menduduki peringkat 8 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia 2024 versi Forbes.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190813//anant_ambani-LtPi_large.png
Harta Kekayaan Anant Ambani, Anak Miliarder India yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/455/3190403//mbs-V7F4_large.jpg
Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190243//hartono-QcaN_large.jpg
Perusahaan Milik Hartono Bersaudara, Hasilkan Kekayaan Rp731,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190159//budi_hartono-4M19_large.jpg
Segini Total Harta Kekayaan Hartono Bersaudara yang Resmi Jadi Orang Terkaya Nomor 1 Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/455/3190100//orang_terkaya_di_indonesia-zLak_large.png
10 Orang Paling Tajir Indonesia 2025, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/455/3189952//budi_hartono-ol5k_large.png
Daftar 10 Orang Paling Tajir Indonesia Tahun 2025 Versi Forbes
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement