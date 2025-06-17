Daftar 4 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Rumah Sakit Mewah

Daftar 4 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Rumah Sakit Mewah (Foto: Forbes)

JAKARTA - Daftar orang terkaya Indonesia yang mempunyai rumah sakit. Bisnis rumah sakit sebagai industri jasa kesehatan memiliki potensi yang menjanjikan di Indonesia.

Rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah memainkan peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Layanan yang berkualitas, baik dari segi fasilitas, tenaga medis, maupun pelayanan pasien menjadi kunci kesuksesan bisnis rumah sakit.

Di balik banyaknya rumah sakit di Indonesia, terdapat orang terkaya yang mengendalikan bisnis tersebut. Bahkan, mereka menyulapnya menjadi rumah sakit mewah dan berstandar internasional.

Lalu siapa saja orang terkaya di Indoensia yang mempunyai rumah sakit? Berikut ulasannya seperti dilansir Forbes, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

1. Dato Sri Tahir

Dato Sri Tahir merupakan pemilik Grup Mayapada yang bergerak di berbagai bidang mulai dari perbankan hingga kesehatan, yakni Rumah Sakit Mayapada atau Mayapada Hospital.

Dia lahir di Surabaya pada 26 Maret 1952. Diketahui, Mayapada Hospital merupakan salah satu rumah sakit swasta terbaik yang didirikan oleh Healthcare Group pada 1 Juni 2008 setelah mengakuisisi Honoris Hospital di kawasan hunia ekslusif Modern Land Tangerang.

Sebagai bentuk komitmen untuk menyediakan pelayanan kesehatan berstandar internasional, Mayapada Hospital bekerja sama dengan Nasional Health Care Group Singapore.

Berdasarkan data Forbes 2024, Tahir memiliki harta kekayaan USD5,3 miliar atau setara Rp86,3 triliun (kurs Rp16.300 per USD). Dengan kekayaan sebanyak ini, Tahir menduduki peringkat 8 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia 2024 versi Forbes.