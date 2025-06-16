Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Masuk Daftar 50 Orang Terkaya RI, Segini Harta Kekayaan Alexander Ramlie Usai Mundur dari Dirut Amman Mineral

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |11:23 WIB
Masuk Daftar 50 Orang Terkaya RI, Segini Harta Kekayaan Alexander Ramlie Usai Mundur dari Dirut Amman Mineral
Masuk Daftar 50 Orang Terkaya RI, Segini Harta Kekayaan Alexander Ramlie Usai Mundur dari Dirut Amman Mineral (Foto: Amman Mineral)
A
A
A

JAKARTA - Alexander Ramlie mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN). Usai mundur sebagai Direktur Utama, Alexander Ramlie bakal menjadi Komisaris Amman Mineral.

“Pengunduran diri tersebut diajukan sehubungan dengan rencana pengangkatan beliau (Alexander Ramlie) sebagai Komisaris Perseroan,” kata Corporate Secretary Amman Mineral Vemmy Febrianti seperti dikutip dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin(16/6/2025).

Proses ini akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK Nomor 33/2014 serta POJK Nomor 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

"Perseroan akan mengajukan mata acara terkait pengunduran diri Alexander Ramlie sebagai Direktur Utama dan pengangkatan beliau sebagai Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dijadwalkan pada hari Senin (16/6),” jelasnya.

AMMN juga mengusulkan pengangkatan Arief Widyawan Sidarto sebagai Direktur Utama yang baru untuk menggantikan Alexander Ramlie. Pengangkatan tersebut juga akan dimintakan persetujuannya dalam RUPST.

1. Harta Kekayaan Alexander Ramlie

Menarik untuk diketahui harta kekayaan Alexander Ramlie, sebab dirinya masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2024.

Dalam data tersebut, Alexander Ramlie mempunyai harta kekayaan USD2,8 miliar atau setara Rp45,6 triliun (kurs Rp16.300 per USD). Dengan harta kekayaan Rp45,6 triliun, Alexander Ramlie menduduki peringkat 22 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2024.

 

