HOME FINANCE MARKET UPDATE

Dirut Amman Mineral (AMMN) Alexander Ramlie Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |18:58 WIB
Dirut Amman Mineral (AMMN) Alexander Ramlie Mengundurkan Diri, Ini Alasannya
Dirut Amman Mineral (AMMN) Alexander Ramlie Mengundurkan Diri, Ini Alasannya (Foto: Amman Mineral)
A
A
A

JAKARTA - Alexander Ramlie mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN). Pengunduran diri tersebut telah diterima secara resmi oleh manajemen Amman Mineral.

“Pengunduran diri tersebut diajukan sehubungan dengan rencana pengangkatan beliau sebagai Komisaris Perseroan,” kata Corporate Secretary Amman Mineral Vemmy Febrianti seperti dikutip dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Vemmy menegaskan proses ini akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK Nomor 33/2014 serta POJK Nomor 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

"Perseroan akan mengajukan mata acara terkait pengunduran diri Bapak Alexander Ramlie sebagai Direktur Utama dan pengangkatan beliau sebagai Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dijadwalkan pada hari Senin (16/6),” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, AMMN juga mengusulkan pengangkatan Arief Widyawan Sidarto sebagai Direktur Utama yang baru untuk menggantikan Alexander Ramlie. Pengangkatan tersebut juga akan dimintakan persetujuannya dalam RUPST.

 

