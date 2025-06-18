Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

BRI Dinobatkan sebagai Perusahaan Publik Terbesar di Indonesia versi Forbes Global 2000

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |09:00 WIB
BRI Dinobatkan sebagai Perusahaan Publik Terbesar di Indonesia versi Forbes Global 2000
BRI dinobatkan sebagai perusahaan publik terbesar dunia versi Forbes Global 2000. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatatkan pencapaian internasional yang membanggakan dengan menempati peringkat 349 dari 2.000 perusahaan publik terbesar dunia dalam daftar Forbes Global 2000 – The World’s Largest Companies tahun 2025.

Capaian ini menjadikan BRI sebagai perusahaan publik terbesar dengan peringkat tertinggi di Indonesia dalam daftar versi Forbes tersebut.

Forbes Global 2000 merupakan pemeringkatan tahunan yang kini memasuki tahun ke-23. Forbes menyusun daftar tersebut berdasarkan empat metrik utama: pendapatan (sales), laba (profit), asset dan nilai pasar (market value).

Mengutip publikasi resmi Forbes, meski dunia masih diliputi ketidakpastian geopolitik serta dampak dari kebijakan tarif Amerika Serikat, keempat indikator tersebut tetap mencetak rekor baru tahun ini.

Sebanyak 2.000 perusahaan yang masuk daftar Forbes Global 2000 tahun 2025 mewakili total pendapatan tahunan sebesar USD52,9 triliun, laba USD4,9 triliun, aset USD242,2 triliun, dan kapitalisasi pasar USD91,3 triliun.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191121//ilustrasi_membeli_kendaraan_baru-TIJo_large.jpg
Beli Kendaraan Baru? Ini Prosedur Pembayaran BBNKB yang Harus Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191116//founder_nawla_alwan_abdul_zaki-AdIE_large.jpeg
Sukses Berkarya Sebelum 30, UMKM Nawla Rajut Mimpi di Usia Muda bersama Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/11/3191016//ilustrasi_hibah_kendaraan-eazZ_large.jpg
Kendaraan Hibah Tidak Wajib BBNKB? Begini Kebijakan Resmi Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190934//dirut_bri_hery_gunadi-CWgv_large.jpg
BRI Terjunkan Relawan dan Dukungan Jangka Panjang Pemulihan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/482/3190891//biaya_operasi_lasik-jBzr_large.jpg
Berapa Biaya Operasi Lasik? Berikut Rincian Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/15/3190887//innova_reborn-OYEN_large.jpg
Mengapa Innova Reborn Tetap Diproduksi Meski Sudah Hadir Innova Zenix?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement