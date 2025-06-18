BRI Dinobatkan sebagai Perusahaan Publik Terbesar di Indonesia versi Forbes Global 2000

BRI dinobatkan sebagai perusahaan publik terbesar dunia versi Forbes Global 2000. (Foto: dok BRI)

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatatkan pencapaian internasional yang membanggakan dengan menempati peringkat 349 dari 2.000 perusahaan publik terbesar dunia dalam daftar Forbes Global 2000 – The World’s Largest Companies tahun 2025.

Capaian ini menjadikan BRI sebagai perusahaan publik terbesar dengan peringkat tertinggi di Indonesia dalam daftar versi Forbes tersebut.

Forbes Global 2000 merupakan pemeringkatan tahunan yang kini memasuki tahun ke-23. Forbes menyusun daftar tersebut berdasarkan empat metrik utama: pendapatan (sales), laba (profit), asset dan nilai pasar (market value).

Mengutip publikasi resmi Forbes, meski dunia masih diliputi ketidakpastian geopolitik serta dampak dari kebijakan tarif Amerika Serikat, keempat indikator tersebut tetap mencetak rekor baru tahun ini.

Sebanyak 2.000 perusahaan yang masuk daftar Forbes Global 2000 tahun 2025 mewakili total pendapatan tahunan sebesar USD52,9 triliun, laba USD4,9 triliun, aset USD242,2 triliun, dan kapitalisasi pasar USD91,3 triliun.