HOME FINANCE

Simak Tips Ciptakan Liburan Berkesan untuk Anak, Begini Caranya!

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |19:16 WIB
Simak Tips Ciptakan Liburan Berkesan untuk Anak, Begini Caranya!
Tips dan ide liburan yang berkesan dan bermanfaat untuk anak. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - Waktu yang paling ditunggu tiba, senyum ceria anak-anak merekah sambut liburan sekolah dan miliki waktu berkualitas dengan berkumpul bersama keluarga. Tentu para orang tua ingin memberikan pengalaman liburan yang berkesan dan menyenangkan bagi anak-anak, sebelum nantinya kembali menyambut tahun ajaran baru sekolah.

Berbagai destinasi yang digemari masyarakat, seperti Bali, Bandung, Jepang, Singapura, hingga lintas benua menjadi tujuan wisata keluarga, namun tentu dibutuhkan perencanaan yang matang, seperti itinerary dan budget khusus.

Mengajak buah hati berlibur tidak melulu harus ke tempat-tempat mahal, ada banyak ide liburan yang dapat disesuaikan dengan minat anak dan tentunya dapat disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. Berikut tips dan ide liburan yang berkesan dan bermanfaat untuk anak:

Liburan Edukasi

Mengunjungi Museum atau Galeri Seni, Pusat Sain atau Planetarium, serta Kebun Binatang dapat menjadi alternatif wisata edukasi yang dapat menambah pengetahuan dan menstimulasi daya pikir anak. Selain itu, pada masa liburan sekolah, beberapa destinasi tersebut menyediakan program khusus pelajar.

Liburan Alam

Camping, Mendaki Gunung, atau piknik di Taman Kota adalah salah satu tips liburan yang memberikan pengalaman untuk lebih dekat dengan alam. Liburan Alam ini selain cenderung sederhana, juga efektif untuk melepas penat, karena dapat berpetualang seru, melatih fisik, hingga bermain bebas di ruang terbuka.

Liburan Kreatif dan Produktif

