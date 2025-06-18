Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BSU Rp600.000 Cair ke Rekening Pekerja Tanpa Perlu Daftar

Muhammad Aziz , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |05:05 WIB
BSU Rp600.000 Cair ke Rekening Pekerja Tanpa Perlu Daftar
Tidak Ada Pendaftaran Penerima BSU Rp600.000. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - BSU 2025 Rp600.000 cair Juni-Juli dan langsung masuk rekening tanpa perlu daftar. Pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta bisa dapat bantuan subsidi upah dari pemerintah. 

Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk para pekerja atau buruh pada tahun 2025. Bantuan sebesar Rp600.000 ini akan langsung ditransfer ke rekening penerima yang memenuhi syarat, tanpa perlu pendaftaran terlebih dahulu.

Informasi ini diumumkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui akun Instagram resminya pada Rabu, 18 Juni 2025. “BSU tidak perlu daftar. Penyaluran akan langsung ke rekening pekerja/buruh yang sudah memenuhi kriteria. Jadi, tidak perlu mendaftar apa pun, Rekanaker!” tulis Kemnaker.

Data di BPJS Ketenagakerjaan Jadi Kunci

Meski tidak perlu mendaftar, pekerja diminta memastikan bahwa data diri mereka di BPJS Ketenagakerjaan sudah diperbarui dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasalnya, pencairan BSU hanya akan dilakukan berdasarkan data resmi dan valid dari BPJS.

Kemnaker juga mengimbau agar para pekerja secara berkala mengecek status penerimaan BSU melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id.

Target dan Jadwal Pencairan

Pada tahun ini, BSU menyasar sekitar 17,3 juta pekerja di seluruh Indonesia. Penerima adalah mereka yang memiliki penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan, dan bantuan akan diberikan sekali sebesar Rp600.000 untuk periode Juni dan Juli 2025.

Saat ini, proses penyaluran BSU sedang memasuki tahap verifikasi akhir sebelum dana ditransfer ke rekening masing-masing pekerja.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190329//bsu_cair-BSN8_large.jpeg
Cek Penerima BSU Guru Kemenag 2025, Ini Cara dan Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190327//bsu_cair-KJx1_large.jpg
Info Terbaru Kabar Penerima BSU Kemnaker yang Cair di Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189996//rupiah-lr3a_large.jpg
Ini Syarat dan Cara Cek Penerima BSU Guru Kemenag 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189548//bsu_di_desember-vti2_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 Kembali Cair, Begini Cara Ceknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188786//bsu_kesra_cair-EtX5_large.jpg
Apa yang Harus Dilakukan jika Nama Kita Tak Muncul sebagai Penerima BLT Kesra 2025? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102//bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement