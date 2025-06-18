JAKARTA - PT PLN (Persero) melakukan perombakan pada jajaran direksi dan komisaris yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).
Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan perusahaan dalam menghadapi dinamika industri ketenagalistrikan dan mewujudkan target transformasi jangka panjang.
RUPS LB menetapkan pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Komisaris, yaitu:
1. Susiwijono Moegiarso sebagai Komisaris
Selanjutnya, PLN mengangkat nama baru sebagai anggota Dewan Komisaris PLN, yakni:
1. Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris.
Bambang merupakan Wakil Menteri Sekretaris Negara di Kabinet Merah Putih.
1. Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama
3. Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris
4. Dadan Kusdiana sebagai Komisaris
5. Jisman Parada Hutajulu sebagai Komisaris
6. Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris
7. Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen
8. Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen
9. Andi Arief sebagai Komisaris Independen
10. Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen
1. Edi Srimulyanti sebagai Direktur Retail dan Niaga
2. Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan