PLN Rombak Direksi dan Komisaris, Ini Susunan Terbarunya

JAKARTA - PT PLN (Persero) melakukan perombakan pada jajaran direksi dan komisaris yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).

Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan perusahaan dalam menghadapi dinamika industri ketenagalistrikan dan mewujudkan target transformasi jangka panjang.

Berikut perubahan Dewan Komisaris PLN, Rabu (18/6/2025):

RUPS LB menetapkan pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Komisaris, yaitu:

1. Susiwijono Moegiarso sebagai Komisaris

Selanjutnya, PLN mengangkat nama baru sebagai anggota Dewan Komisaris PLN, yakni:

1. Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris.

Bambang merupakan Wakil Menteri Sekretaris Negara di Kabinet Merah Putih.

Susunan Terbaru Dewan Komisaris PLN saat ini:

1. Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

2. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama

3. ⁠Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris

4. Dadan Kusdiana sebagai Komisaris

5. Jisman Parada Hutajulu sebagai Komisaris

6. ⁠Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris

7. ⁠Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen

8. Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen

9. ⁠Andi Arief sebagai Komisaris Independen

10. ⁠Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen

Perubahan juga dilakukan pada jajaran direksi PLN. RUPS LB juga menetapkan pemberhentian dengan hormat sejumlah Direksi, yaitu:

1. Edi Srimulyanti sebagai Direktur Retail dan Niaga

2. Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan