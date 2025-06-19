Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Izin Ruwet Hambat Pengembangan Kawasan Industri dan Investasi 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |13:27 WIB
Izin Ruwet Hambat Pengembangan Kawasan Industri dan Investasi 
Investasi Industri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyoroti persoalan perizinan sebagai salah satu hambatan utama dalam pengembangan kawasan industri dan percepatan investasi di Indonesia.

1. Pemerintah Bikin Terobosan

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana berharap agar pemerintah dapat membuat terobosan signifikan untuk menyelesaikan kendala ini.

"Kita sama-sama ketahui bahwa banyak kendala yang kita hadapi di saat masuknya investasi. Selalu kita menemui benturan-benturan yang tidak sejalan, harapan kita untuk mempercepat perizinan yang dihadapi oleh teman-teman para pelaku himpunan kawasan industri," kata Akhmad dalam acara Munas HKI, Kamis (19/6/2025).

Dia menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses perizinan, yang selama ini kerap tidak sinkron dan memperlambat realisasi investasi. 

Akhmad pun menyampaikan harapan besar akan adanya sentuhan tangan dingin pemerintah untuk mengatasi masalah di lapangan.

 

