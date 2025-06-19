Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Dapat Diskon 50% Listrik PLN hingga 2 Juli 2025 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |17:19 WIB
Cara Dapat Diskon 50% Listrik PLN hingga 2 Juli 2025 
Diskon Listrik (Foto: Okezone)
JAKARTA – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya resmi memberikan diskon sebesar 50% untuk biaya penyambungan layanan tambah daya. Program ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA yang ingin melakukan tambah daya hingga maksimal 7.700 VA.

Program promo ini berlaku mulai 19 Juni hingga 2 Juli 2025 dan dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile. 

1. Cara Dapat Diskon

Pelanggan cukup melakukan transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan listrik untuk memperoleh kode voucher diskon yang nantinya bisa digunakan untuk proses tambah daya.

"Promo Gebyar 498 DKI Jakarta ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada warga Jakarta. Kami ingin menghadirkan kemudahan bagi pelanggan yang membutuhkan peningkatan daya listrik, baik untuk kenyamanan rumah tangga maupun mendukung usaha mereka," ujar General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin di Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Andy menjelaskan, voucher hanya berlaku untuk satu pelanggan (IDPEL) dan tidak dapat dipindah-tangankan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keadilan distribusi manfaat kepada pelanggan yang benar-benar membutuhkan.

Sebagai bagian dari peluncuran program ini, PLN UID Jakarta Raya juga melepas Mobil Pemasaran Keliling yang akan berkeliling ke puluhan titik strategis di Jakarta dan sekitarnya. Mobil ini dilengkapi dengan tenaga pelayanan yang siap memberikan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai aplikasi PLN Mobile, konsultasi kelistrikan, dan membantu proses tambah daya di lokasi secara langsung.

 

Halaman:
1 2
