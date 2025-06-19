Kolaborasi Pemkot Bandung dan MNC Group Kembangkan Ekonomi Kreatif

JAKARTA - Pemerintah Kota Bandung menjalin kerja sama dengan MNC Group untuk memperkuat pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung, Jawa Barat. Kolaborasi ini akan dilakukan di bidang media.

“Beberapa peluang tentu saja sudah kita bicarakan, kita tinggal cari detailnya saja. Bersama MNC Group, kami ingin mengedukasi masyarakat melalui diseminasi informasi di media yang terverifikasi,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, di MNC Tower, Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Menurut Farhan, kolaborasi dengan MNC sangat penting di tengah derasnya arus informasi yang tidak terverifikasi di media sosial. Apalagi, masyarakat saat ini sangat terdampak oleh demam media sosial, yang justru memiliki kelemahan besar dalam hal verifikasi informasi.

Oleh karena itu, literasi publik menjadi tantangan serius di era digital.

“Kita tahulah betapa yang namanya demam media sosial itu membuat orang jadi tergila-gila. Tapi kelemahannya adalah verifikasinya rendah,” ungkapnya.

Dia menaKolaborasi Pemkot Bandung dan MNC Group Kembangkan Ekonomi Kreatifmbahkan, media seperti MNC yang mengikuti regulasi pemerintah mampu menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Farhan juga menyoroti pentingnya sistem kontrol dan regulasi yang berlaku dalam lembaga penyiaran resmi.