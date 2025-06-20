Harga Turun Lagi, Kilau Emas Antam Meredup

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulai hari ini turun Rp1.000 menjadi Rp1.936.000 per gram dari harga sebelumnya Rp1.937.000 per gram. Harga emas Antam sudah turun empat hari berturut-turut sejak hari Selasa 17 Juni 2025.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp1.000 ke Rp1.780.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia, Jakarta, Jumat (20/6/2025).