Penjualan Listrik Tembus 306 TWh, PLN Setor Rp65 Triliun ke Negara

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyetor lebih dari Rp65 triliun kepada negara. (Foto: Okezone.com/PLN)

JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyetor lebih dari Rp65 triliun kepada negara sepanjang 2024. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti nyata efisiensi dan keberhasilan transformasi bisnis yang dijalankan secara konsisten sejak 2020.

“Angka tersebut yang meningkat 18% dibandingkan 2023 tersebut mencerminkan kinerja positif yang berkelanjutan. Hal itu bukan capaian yang datang begitu saja, melainkan hasil dari perencanaan dan pelaksanaan strategi bisnis yang solid,” ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria, Jumat (20/6/2025).

Menurut Sofyano, peningkatan setoran PLN menunjukkan peran perusahaan sebagai BUMN strategis yang terus memperkuat kontribusi terhadap ketahanan fiskal dan pembangunan nasional.

"Dengan berbagai kontribusi dan dukungannya, PLN memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara, menjadikannya salah satu pendorong fiskal yang strategis," ujar Sofyano.

Dari sisi operasional, PLN berhasil mencatatkan penjualan tenaga listrik sebesar 306 terawatt hour (TWh) sepanjang tahun 2024.

“Penjualan tersebut membuktikan bahwa PLN tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan energi masyarakat, tetapi juga mendorong kemandirian energi melalui optimalisasi sumber daya domestik, perluasan jaringan, serta efisiensi sistem kelistrikan,” jelasnya.

Realisasi penjualan tersebut tumbuh sekitar 6% dibandingkan 2023 dan bahkan melampaui target pemerintah hampir 300 TWh atau 102% dari target yang ditetapkan.