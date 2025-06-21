Prabowo di Forum Rusia: Ekonomi RI Bakal Tumbuh 7% di Akhir Tahun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional saat berbicara dalam sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, yang turut dihadiri oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

1. Ekonomi Indonesia

Prabowo menyatakan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan lebih dari 5% pada semester pertama tahun ini.

Dia bahkan menyatakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai hingga 7% pada akhir 2025.

“Para ahli saya menyampaikan bahwa di semester pertama ini, pertumbuhan ekonomi kami lebih dari 5 persen. Bahkan bisa mendekati 7 persen pada akhir tahun ini atau bahkan lebih,” ujarnya.

Prabowo mengklaim, pencapaian tersebut merupakan hasil dari kebijakan ekonomi yang tepat yang telah diterapkan pemerintah. Menurutnya, Indonesia berada di jalur yang benar untuk mencapai berbagai target besar dalam waktu dekat.