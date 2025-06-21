Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Update Harga Pangan di Akhir Pekan: Cabai, Bawang hingga Beras Turun 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |14:27 WIB
Update Harga Pangan di Akhir Pekan: Cabai, Bawang hingga Beras Turun 
Harga Pangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan dibanding hari sebelumnya di hari ini, Sabtu (21/6/2025). Harga sejumlah komoditas utama seperti bawang dan cabai mulai mengalami penurunan.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga bawang merah turun hingga 7,65 persen menjadi Rp41.441 per kg. Diikuti bawang putih bonggol yang turun 4,07 persen menjadi Rp38.033 per kg.

1. Harga Cabai

Penurunan harga juga berlaku untuk komoditas cabai merah keriting dan cabai merah besar masing-masing 7,24 persen dan 11,65 persen menjadi Rp40.151 dan Rp38.576 per kg. Cabai rawit merah merosot 4,18 persen menjadi Rp54.438 per kg.

Sementara itu beras premium turun 0,20 persen menjadi Rp15.731 per kg. Beras medium turun 0,93 persen menjadi Rp13.854 per kg. Jagung peternak turun 5,55 persen menjadi Rp5.822 per kg.

Untuk komoditas daging sapi turun 2 persen menjadi Rp132.427 per kg. Daging ayam ras turun 0,62 persen menjadi Rp34.499 per kg. Diikuti telur ayam ras turun 1,45 persen menjadi Rp28.735 per kg.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188934/harga_pangan-w9sv_large.jpg
Update Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Merah Rp70.641 dan Daging Sapi Rp134.208 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188202/harga_pangan-N9Dn_large.jpg
Update Harga Pangan di Akhir Pekan: Bawang, Beras hingga Daging Ayam Naik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183880/harga_pangan-2FpI_large.jpg
Daftar Harga Pangan Hari Ini, Cabai Merah Melonjak Tembus Rp57 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179213/harga_pangan-wvb1_large.jpg
Update Harga Pangan Hari Ini: Beras hingga Minyak Goreng Melonjak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174404/harga_pangan-VRcG_large.jpg
Update Harga Pangan di Akhir Pekan: Beras, Cabai hingga Bawang Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/320/3171399/harga_pangan-4KI9_large.jpg
Update Harga Pangan di Akhir Pekan: Beras, Cabai hingga Bawang Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement