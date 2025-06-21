Update Harga Pangan di Akhir Pekan: Cabai, Bawang hingga Beras Turun

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan dibanding hari sebelumnya di hari ini, Sabtu (21/6/2025). Harga sejumlah komoditas utama seperti bawang dan cabai mulai mengalami penurunan.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga bawang merah turun hingga 7,65 persen menjadi Rp41.441 per kg. Diikuti bawang putih bonggol yang turun 4,07 persen menjadi Rp38.033 per kg.

1. Harga Cabai

Penurunan harga juga berlaku untuk komoditas cabai merah keriting dan cabai merah besar masing-masing 7,24 persen dan 11,65 persen menjadi Rp40.151 dan Rp38.576 per kg. Cabai rawit merah merosot 4,18 persen menjadi Rp54.438 per kg.

Sementara itu beras premium turun 0,20 persen menjadi Rp15.731 per kg. Beras medium turun 0,93 persen menjadi Rp13.854 per kg. Jagung peternak turun 5,55 persen menjadi Rp5.822 per kg.

Untuk komoditas daging sapi turun 2 persen menjadi Rp132.427 per kg. Daging ayam ras turun 0,62 persen menjadi Rp34.499 per kg. Diikuti telur ayam ras turun 1,45 persen menjadi Rp28.735 per kg.