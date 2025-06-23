Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BSU 2025 Rp600.000 Resmi Cair Hari Ini, Segera Cek Rekening!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |20:54 WIB
BSU 2025 Rp600.000 Resmi Cair Hari Ini, Segera Cek Rekening!
BSU 2025 Rp600.000 Resmi Cair Hari Ini, Segera Cek Rekening! (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah resmi mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp600.000 ke pekerja hari ini. Pekerja yang memenuhi syarat langsung ditransfer ke rekening Rp600.000 tanpa potongan.

Pencairan BSU seiring rampungnya proses verifikasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian dilanjutkan proses validasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

"Alhamdulillah BSU cair Rp600.000 masuk rekening," kata salah satu pekerja dengan menyertai bukti transfer BSU masuk rekening, Jakarta, Senin (23/6/2025).

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pencairan BSU 2025 sebesar Rp600.000 ke pekerja. Dalam waktu dekat, BSU Rp600.000 cair ke rekening pekerja.

“Dalam waktu dekat ini (BSU) akan diberikan. Mohon teman-teman pekerja supaya bersabar karena ini adalah wujud perhatian dari pemerintah kepada teman-teman pekerja,” kata Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga di Jakarta, Sabtu 21 Juni 2025.

Sunardi mengatakan, pencairan BSU mengalami keterlambatan karena masih berlangsungnya proses pemadanan dan validasi data pada beberapa waktu lalu. Namun, seluruh proses tersebut kini sudah selesai dan saat ini sedang dalam tahap finalisasi.

“Target 17 juta tenaga kerja. Sekarang kalau tidak salah, data yang sudah masuk dan verifikasi sudah sekitar 4 jutaan," katanya.

 


