Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

3 Fakta BSU Rp600.000 Cair, Langsung Masuk Rekening Pekerja

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |08:01 WIB
3 Fakta BSU Rp600.000 Cair, Langsung Masuk Rekening Pekerja
3 Fakta BSU Rp600.000 Cair, Langsung Masuk Rekening Pekerja (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah kembali mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Rp600.000. BSU langsung masuk ke rekening pekerja yang memenuhi syarat.

Nominal BSU yang diberikan Rp300.000 per bulan untuk dua bulan Juni-Juli yang dibayarkan sekaligus pada Juni 2025, sehingga pekerja mendapatkan BSU Rp600.000.

"Sesegera mungkin pastinya (BSU cair)," kata Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Estiarty Haryani di Jakarta.

Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengupayakan agar BSU bisa diterima oleh masyarakat pada minggu kedua bulan Juni. "Minggu kedua, insyaAllah ini dalam upaya juga," katanya.

Berikut ini fakta-fakta pencairan BSU 2025 Rp600.000, Jakarta, Senin (23/6/2025).

1. Pencairan BSU Rp600.000

Kementerian Ketenagakerjaan mencairkan BSU 2025 Rp600.000. BSU 2025 menyasar 17,3 juta pekerja atau buruh di seluruh Indonesia dengan gaji maksimal Rp3,5 juta. 

"Bantuan Subsidi Upah 2025 kembali disalurkan oleh pemerintah untuk pekerja/buruh guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia," tulis akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker.

Saat ini, proses pencairan BSU Rp600.000 memasuki verifikasi akhir. Pencairan BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri) dan BSI. Alternatif pencairan BSU 2025, penerima juga dapat menggunakan layanan PosPay melalui Kantor Pos.

Aturan penerima BSU 2025 diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/622/3187937/bantuan_subsidi_upah-YCbn_large.jpg
Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025, Bantuan Cair Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187466/bsu_2025-hzyD_large.jpg
Info Terbaru Cara Cek BSU Ketenagakerjaan Rp600.000, Apakah Cair Lagi Desember 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/622/3187422/bsu-xPJK_large.jpg
BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp600.000 Cair di Desember 2025? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/622/3187201/bsu-5yR7_large.png
Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025 Rp600.000, Cair Lagi di Desember?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185491/bsu_2025-0cXK_large.png
Cek Info Terbaru Apakah BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp600.000 Bakal Cair Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/622/3184388/bsu_2025-VyG0_large.jpg
Info Penting! Cek Pencairan BSU Rp600.000, Pekerja Wajib Tahu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement