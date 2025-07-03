Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LPS Jamin Polis Asuransi Mulai 2028

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |22:37 WIB
LPS Jamin Polis Asuransi Mulai 2028
LPS Jamin Polis Asuransi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan memperluas jangkauan penjaminannya yang semula hanya mencakup nasabah perbankan, kini akan merambah ke polis asuransi mulai tahun 2028.

1. Hadapi Tugas Baru

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan lembaganya dalam menghadapi tugas baru ini, meski awalnya sempat ada keengganan.

Purbaya mengakui adanya dinamika sebelum keputusan ini diambil, bahkan ia sempat menyampaikan keberatannya kepada Komisi XI DPR saat pembahasan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Begini, pada waktu Undang-Undang P2SK atau ya P2SK dibuat, sempat saya ditanya sama Komisi 11 DPR, Mau enggak Anda menjamin polis? Saya bilang, Enggak mau, capek, banyak kerjaan ya. Ngapain industri juga kusut. Iya," kata Purbaya dalam podcast The Fundamentals IDX Channel, Rabu (3/7/2025).

Namun, menurut Purbaya pertimbangan efisiensi dan biaya menjadi penentu, tetapi disisi lain ia tak bisa menolak.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188394/bank-q7Rl_large.jpg
Jumlah Rekening yang Dijamin LPS Turun Hampir 5 Juta Efek Dormant
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/622/3188334/lps-BmDR_large.jpg
LPS Siap Berlakukan Polis Asuransi 2027, Batas Penjaminan hingga Rp700 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175451/lps-TRme_large.jpg
Rencana Anggito Abimanyu Usai Jadi Ketua LPS: Saya Pelajari 1-2 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172619/ketua_lps_baru_anggito-8wGs_large.jpg
6 Fakta Anggito Abimanyu Jadi Ketua LPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171893/wamenkeu_anggito_jadi_ketua_lps-1cjt_large.jpg
Jadi Ketua LPS, Anggito Abimanyu Tunggu Keputusan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171816/anggito-dX8o_large.jpg
Jadi Ketua LPS, Anggito Abimanyu Siap Lepas Jabatan Wamenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement