HOME FINANCE HOT ISSUE

Cium Kebocoran Anggaran, Menteri PU Rombak Hampir Seluruh Pejabat Eselon I

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |16:41 WIB
Cium Kebocoran Anggaran, Menteri PU Rombak Hampir Seluruh Pejabat Eselon I
Cium Kebocoran Anggaran, Menteri PU Rombak Hampir Seluruh Pejabat Eselon I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengganti hampir seluruh jajaran pejabat eselon IA, mulai dari Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, hingga Inspektorat Jenderal. Perombakan ini disinyalir karena masih banyaknya kebocoran anggaran di tubuh Kementerian Pekerjaan Umum.

"Langkah ini semata-mata diambil sebagai bagian evaluasi menyeluruh dan penyegaran di lingkungan Kementerian PU untuk selalu mampu mendukung secara penuh Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran," ujarnya dalam konferensi pers Jumat (4/7/2025).

Dody mengatakan, untuk terus melakukan pembinaan secara kelembagaan maupun secara sistem sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan kebocoran anggaran yang membuat kurang efisiennya penggunaan uang negara.

Selain itu, masih dalam rangka efisiensi, Dody mengaku ke depan juga akan mengurangi belanja untuk proyek-proyek infrastruktur. Namun, pembangunan akan tetap dijalankan dengan lebih banyak menggandeng sektor swasta terlibat dalam pembangunan proyek.

"Ini sudah disorot sejak zaman dahulu oleh Prof Soemitro Djojohadikoesoemo, bahwa pembangunan yang mahal merupakan suatu hal yang sangat-sangat tidak efektif bagi APBN kita. Itu yang harus kita perbaiki dari waktu ke waktu, meningkatkan efisiensi, dan menekan kebocoran di sana sini," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
