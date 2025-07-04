Purbaya Yudhi Sadewa Kembali Calonkan Diri Jadi Ketua Dewan Komisioner LPS

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi dirinya kembali mencalonkan diri dalam seleksi calon ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS periode mendatang.

“Saya nggak dicalonin. Saya mencalonkan diri. Saya daftar lagi. Mudah-mudahan nggak salah administrasi. Mudah-mudahan juga bisa lolos. Nanti minta doanya ya teman-teman ya,” ujar Purbaya saat ditemui usai temu media di kantornya, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Saat ditanya soal persiapan khusus dalam menghadapi seleksi, ia menjawab singkat. “Doa aja," katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan garis besar visi dan misinya jika kembali dipercaya memimpin LPS.

Dia menekankan pentingnya penguatan fungsi resolusi bank, termasuk kemampuan LPS untuk bertindak lebih cepat dan tepat dalam menangani bank bermasalah.

“Visi misi kita, pertama kita memperkuat servis di resolusi bank. Kalau kemarin kan kita sering malu-malu menyelamatkan bank seperti apa. Jadi kalau BPR yang bisa diselamatkan, kita selamatkan secepat mungkin, bukan ditutup,” tegasnya.