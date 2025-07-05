BSU Rp600 Ribu Cair di Kantor Pos, Pekerja Buruan Cek Pospay!

BSU Rp600 Ribu Cair di Kantor Pos. (Foto: Okezone.com/PT Pos)

JAKARTA — Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp600.000 sudah cair di Kantor Pos. Para pekerja dapat mengecek status penerima BSU melalui aplikasi Pospay.

Pemerintah melalui kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Pos Indonesia mulai menyalurkan BSU 2025 secara serentak pada Kamis, 3 Juli 2025. Program ini menargetkan sekitar 8,7 juta pekerja aktif yang terdampak secara ekonomi.

“Penyaluran BSU 2025 menggunakan sistem open payment dan pengecekannya dapat dilakukan melalui aplikasi Pospay," ujar

Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris, dalam keterangannya, Sabtu (5/7/2025).

Haris menjelaskan, penggunaan sistem tersebut memungkinkan penerima BSU untuk mencairkan dana di seluruh jaringan Kantor Pos di Indonesia tanpa harus datang ke lokasi tertentu.

Selain itu, pengecekan status penerima bantuan juga dapat dilakukan dengan mengunjungi situs bsu.kemnaker.go.id, bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, ataupun dapat dengan mudah dilakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay.

BSU 2025 merupakan salah satu bentuk keberlanjutan bantuan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja sektor formal berpenghasilan di bawah Rp3.500.000,00, yang tidak tercakup dalam bantuan sosial lainnya seperti PKH, Kartu Prakerja, atau BPUM.

Berikut alur proses Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 hingga dana ditransfer ke rekening pekerja:

1. Kemnaker mengirim surat resmi ke BPJS Ketenagakerjaan untuk meminta data calon penerima yang sesuai dengan kriteria.

2. BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan data, lalu melakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025.