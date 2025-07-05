Harga Emas Antam Hari Ini Naik Seribu Jadi Rp1.908.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) naik pada perdagangan hari ini, Sabtu (5/7/2025). Emas Antam naik Rp1.000 menjadi Rp1.908.000 per gram.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp1.000 ke Rp1.752.000.

Meski harga emas dan buyback menunjukkan perbedaan di laman depan website resmi Antam, update harga produk lainnya masih mengikuti perdagangan sebelumnya.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.004.000

Emas 1 gram: Rp1.908.000

Emas 2 gram: Rp3.756.000

Emas 3 gram: Rp5.609.000

Emas 5 gram: Rp9.315.000

Emas 10 gram: Rp18.575.000