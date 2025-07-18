Investasi di Batam Rp121 Triliun dalam 4 Tahun, Investor Kian Mudah Tanam Duit

JAKARTA - Pemerintah kian mempermudah investor menanamkan investasi di Indonesia. Khusus di Batam, investasi mencapai Rp121 triliun dalam empat tahun terakhir. Angka ini tumbuh rata-rata 27,12 persen.



"Ini bukti bahwa Batam terus menjadi magnet investasi, dengan tren pertumbuhan yang sangat baik,” ujar Kepala BP Batam Amsakar Achmad di Jakarta, Jumat (18/7/2025).



Dirinya optimistis tren positif ini akan terus berlanjut. Dalam lima tahun ke depan, BP Batam menargetkan total investasi mencapai Rp304,9 triliun, dengan proyeksi pertumbuhan rata-rata 12,71 persen per tahun. Sementara itu, dengan adanya dashboard investasi dan program duta investasi, menegaskan komitmen kuat BP Batam dalam mempererat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha.



“Inovasi ini merupakan bentuk nyata komitmen BP Batam dalam memberikan kenyamanan, kepastian, dan pelayanan berkualitas bagi para investor dan pelaku usaha,” ujar Amsakhar.



"Visi kami adalah menjalankan arahan ekonomi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan investasi nasional dan mencapai pertumbuhan ekonomi 2% di atas rata-rata nasional, dengan Batam sebagai penggerak utama," sambungnya.