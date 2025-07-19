Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4,1 Juta Pekerja Menanti BSU 2025 Rp600 Ribu, Cek Terus di bsu.kemnaker.go.id

Najwa Aulia Taufik , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |06:00 WIB
4,1 Juta Pekerja Menanti BSU 2025 Rp600 Ribu, Cek Terus di bsu.kemnaker.go.id
4,1 Juta Pekerja Menanti BSU 2025 Sebesar Rp600 Ribu. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 sebesar Rp600.000 telah diterima oleh lebih dari 13 juta pekerja di seluruh Indonesia.

“Hingga 15 Juli 2025, tercatat sebanyak 13.189.660 pekerja atau buruh telah menerima BSU,” demikian disampaikan Kemnaker melalui akun Instagram resminya.

Namun demikian, dari total target 17,3 juta penerima, masih ada sekitar 4,1 juta pekerja yang menunggu proses penyaluran berikutnya.

Kemnaker juga mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap keberadaan situs palsu yang mengklaim sebagai saluran resmi bantuan BSU. Salah satu contoh tautan berbahaya yang beredar adalah https://layanan-bsu2.kem-naker.com/, yang diduga merupakan modus phishing.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menegaskan bahwa satu-satunya sumber resmi informasi BSU adalah bsu.kemnaker.go.id. Selain situs tersebut, maka dapat dipastikan itu bukan situs resmi dan berpotensi merugikan masyarakat.

“Link palsu seperti itu dibuat untuk menipu dan mencuri data pribadi. Kami imbau masyarakat untuk segera melaporkan ke pihak berwenang apabila menjadi korban,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak tergoda dengan berbagai informasi yang beredar di luar saluran resmi, serta selalu menjaga keamanan data pribadi.

“Jangan pernah membagikan data pribadi kepada situs atau pihak yang tidak resmi. Pastikan informasi dicek langsung melalui bsu.kemnaker.go.id,” tegasnya.

Program BSU 2025 sendiri ditujukan untuk meringankan beban ekonomi para pekerja yang memiliki penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan. Pemerintah berharap bantuan ini bisa membantu meningkatkan daya beli dan mendukung stabilitas ekonomi masyarakat.

Proses pencairan dilakukan secara bertahap, dan tidak ada potongan biaya dalam bentuk apa pun.

Cara Cek Status Penerima BSU 2025

Untuk memastikan apakah Anda termasuk dalam daftar penerima BSU, berikut langkah-langkah pengecekannya:

Buka situs resmi bsu.kemnaker.go.id

Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Ketik kode keamanan (CAPTCHA) yang tertera

Klik tombol ‘Cek Status’

Jika lolos sebagai penerima, akan muncul informasi bahwa bantuan telah disalurkan ke rekening Anda. Namun, jika belum, sistem akan menampilkan notifikasi, “NIK yang Anda masukkan memenuhi kriteria sebagai calon penerima BSU 2025. Silakan cek secara berkala.”

 

