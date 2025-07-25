Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Keseruan Momen HUT ke-26 MNC Kapital Indonesia 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |20:35 WIB
Intip Keseruan Momen HUT ke-26 MNC Kapital Indonesia 
Intip Keseruan Momen HUT ke-26 MNC Kapital Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) merayakan syukuran dalam rangka HUT ke-26 tahun pada hari ini. Momen ini sekaligus menjadi momentum refleksi dari perjalanan panjang MNC Kapital selama 26 tahun yang berfokus pada bisnis jasa keuangan di Indonesia sejak tahun 1999.

Syukuran HUT ke- 26 MNC Kapital juga dihadiri langsung oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Komisaris Utama MNC Kapital Angela Tanoesoedibjo serta Direktur Utama MNC Kapital Mashudi Hamka.

Intip Keseruan Momen HUT ke-26 MNC Kapital Indonesia (Foto: Okezone)
Intip Keseruan Momen HUT ke-26 MNC Kapital Indonesia (Foto: Okezone)

Acara tersebut dibuka dengan sambutan dari Direktur Utama MNC Kapital Mashudi Hamka yang mengatakan, 26 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi perjalanan sebuah perusahaan. Sejumlah transformasi terus dilakukan perseroan dalam rangka menjawab perubahan dan tantangan bisnis ke depan.

"Selama 26 tahun, MNC Kapital telah melalui banyak fase. Mulai dari tantangan, hingga peluang yang terus perlu kita cermati agar perusahaan kita tetap berdiri dan tetap tumbuh," ujarnya di iNews Tower, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menekankan pembentukan model bisnis yang dan mengikuti perkembangan zaman. Model bisnis yang kuat dinilai menjadi kunci keberhasilan di tengah tantangan dan persaingan yang semakin ketat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175684/okejek-yhRd_large.jpg
Efisiensi Pembayaran bagi Driver dan Pengguna, Okejek Siap Ganti Sistem Saldo Tunai ke MotionPay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175662/mnc_kapital-gIir_large.jpg
Kolaborasi dengan Okejek, MotionPay: Dorong Inklusi Keuangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175659/mnc_kapital-hR0B_large.jpg
MNC Kapital (BCAP) Kerja Sama dengan Okejek, Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165103/mnc_kapital-zs3N_large.jpg
MNC Kapital (BCAP) Perkuat Sinergi Pembayaran Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165101/mnc_kapital-Fjqg_large.jpg
MNC Teknologi Nusantara Jadi Mitra Strategis Teknologi Finansial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/278/3159606/pendapatan_mnc_kapital-XnAW_large.jpg
Pendapatan MNC Kapital (BCAP) Tembus Rp1,87 Triliun di Semester I-2025, Naik 22,3%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement