Intip Keseruan Momen HUT ke-26 MNC Kapital Indonesia

JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) merayakan syukuran dalam rangka HUT ke-26 tahun pada hari ini. Momen ini sekaligus menjadi momentum refleksi dari perjalanan panjang MNC Kapital selama 26 tahun yang berfokus pada bisnis jasa keuangan di Indonesia sejak tahun 1999.

Syukuran HUT ke- 26 MNC Kapital juga dihadiri langsung oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Komisaris Utama MNC Kapital Angela Tanoesoedibjo serta Direktur Utama MNC Kapital Mashudi Hamka.

Intip Keseruan Momen HUT ke-26 MNC Kapital Indonesia (Foto: Okezone)

Acara tersebut dibuka dengan sambutan dari Direktur Utama MNC Kapital Mashudi Hamka yang mengatakan, 26 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi perjalanan sebuah perusahaan. Sejumlah transformasi terus dilakukan perseroan dalam rangka menjawab perubahan dan tantangan bisnis ke depan.

"Selama 26 tahun, MNC Kapital telah melalui banyak fase. Mulai dari tantangan, hingga peluang yang terus perlu kita cermati agar perusahaan kita tetap berdiri dan tetap tumbuh," ujarnya di iNews Tower, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menekankan pembentukan model bisnis yang dan mengikuti perkembangan zaman. Model bisnis yang kuat dinilai menjadi kunci keberhasilan di tengah tantangan dan persaingan yang semakin ketat.