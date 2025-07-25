Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Paket Stimulus Ekonomi Lanjut Diumumkan September 2025, Ada BSU hingga Diskon Tarif Listrik?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |22:07 WIB
Paket Stimulus Ekonomi Lanjut Diumumkan September 2025, Ada BSU hingga Diskon Tarif Listrik?
Paket Stimulus Ekonomi Lanjut Diumumkan September 2025, Ada BSU hingga Diskon Tarif Listrik? (Foto: PLN)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, program paket stimulus ekonomi bakal dilanjutkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di semester II-2025.

Rincian paket stimulus tersebut akan diumumkan pada September 2025. Airlangga menjelaskan sejumlah program yang digulirkan akan sama seperti kebijakan sebelumnya yang mencakup diskon tiket pesawat, kapal, kereta api, hingga diskon tarif tol. 

Pemberian diskon tiket berlaku selama dua bulan, yakni Desember 2025 hingga Januari 2026 guna mendongkrak konsumsi masyarakat saat Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

“(Diskon) pesawat, tol, paling banyak kereta api,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Namun, Airlangga memastikan tidak akan ada insentif berupa diskon tarif listrik maupun Bantuan Subsidi Upah (BSU) dalam program lanjutan ini.

Selain subsidi tiket, pemerintah juga akan melanjutkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk sektor properti pada semester II tahun ini. Awalnya, insentif tersebut direncanakan turun menjadi 50 persen.

“Kemudian juga terkait dengan fasilitas PPNDTP untuk properti yang seharusnya semester dua itu 50 persen, tadi disepakati untuk tetap 100 persen. Jadi nanti teknis-teknis itu yang kita bahas detail,” jelasnya dilansir Antara.

 

