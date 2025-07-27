Disrupsi Teknologi dan Zaman Sudah Berubah, Pekerja Harus Reskilling pada 2028

JAKARTA - Perubahan ekonomi global yang sangat cepat menuntut masyarakat hingga pekerja untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas diri. Pengusaha milenial sekaligus konten kreator Raymond Chin mengatakan, masyarakat perlu melakukan reskilling di tengah disrupsi teknologi dan perubahan geopolitik dunia yang semakin kompleks. Hal ini untuk menjawab kompetensi sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri.



"Ada satu laporan yang menyebutkan bahwa pada tahun 2028, satu dari dua pekerja global harus melakukan reskilling. Artinya, bukan hanya mendalami keahlian yang sudah dimiliki, tapi juga belajar hal-hal yang benar-benar baru. Inilah yang kami sebut dengan konsep restart," ujar Raymond usai acara RE:START - Home of Indonesia’s Next Global Entrepreneurs di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).



Raymond menjelaskan, Indonesia tengah berada di jendela demografi yang sempit. Dalam lima tahun ke depan, bonus demografi Indonesia diprediksi mulai menurun. "Waktu kita tidak banyak. Kita harus gerak sekarang. Momentum ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin," tambahnya.



Pada kesempatan itu, Raymond juga menyisipkan pesan kepada generasi milenial dan generasi Z yang hendak memulai usahanya atau tengah menjalankan bisnis untuk tetap adaptif pada setiap perubahan zaman.