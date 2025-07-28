Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Cetak Rekor! IHSG Dibuka Menguat ke 7.630

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |09:16 WIB
Cetak Rekor! IHSG Dibuka Menguat ke 7.630
Cetak Rekor! IHSG Dibuka Menguat ke 7.630 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 1,16 persen ke level 7.630 pada perdagangan hari ini dan mencatatkan rekor tertinggi sepanjang 2025. Semenit berjalan, IHSG melanjutkan perdagangan dengan penguatan 1.23 persen ke 7.636,.

Pada perdagangan Senin (28/7/2025), terdapat 291 saham di zona hijau, 90 melemah, dan 575 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp505 juta, dengan volume 689 miliar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,85 persen ke 801,27, indeks JII menguat 0,55 persen ke 528,10, indeks MNC36 menguat 0,86 persen ke 318,55, dan IDX30 menguat 0,92 persen ke 414,53.

Untuk indeks sektoral seperti energi naik 1,08 persen, konsumer non siklikal menguat 0,30 persen, konsumer siklikal menguat 0,75 persen, keuangan naik 3,13 persen, infrastruktur menguat 0,53 persen, properti menguat 0,88 persen, bahan baku menguat 0,47 persen, transportasi menguat 0,96 persen, industri menguat 0,70 persen, teknologi menguat 0,35 persen, kesehatan menguat 0,05 persen.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Sinarmas Asset Management Tbk (XSBC) naik 24,27 persen di Rp256, PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA) menguat 19,93 persen di Rp27.225, dan PT Citra Putra Realty Tbk (CLAY) menguat 19,46 persen di Rp1.105.

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCIS) turun 10,53 persen di Rp51, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) melemah 8,75 persen di Rp292 dan PT Isra Presisi Indonesia Tbk (ISAP) turun 8,33 persen di Rp11.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179857/ihsg_ditutup_menguat-OaXu_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.092
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179778/ihsg_sesi_i-fhiZ_large.jpg
IHSG Sesi I Turun ke Level 8.088
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179637/ihsg-IG8n_large.jpg
Biang Kerok IHSG Anjlok, Isu MSCI Pukul Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179499/ihsg_dibuka_menguat-sNph_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.322 pada Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179490/ihsg_berpotensi_menguat-CZjh_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.292, Simak Rekomendasi Saham Berikut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179486/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-pyZr_large.jpg
IHSG Pekan Ini Diprediksi Bergerak di Level 8.400
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement