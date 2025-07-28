Cetak Rekor! IHSG Dibuka Menguat ke 7.630

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 1,16 persen ke level 7.630 pada perdagangan hari ini dan mencatatkan rekor tertinggi sepanjang 2025. Semenit berjalan, IHSG melanjutkan perdagangan dengan penguatan 1.23 persen ke 7.636,.

Pada perdagangan Senin (28/7/2025), terdapat 291 saham di zona hijau, 90 melemah, dan 575 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp505 juta, dengan volume 689 miliar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,85 persen ke 801,27, indeks JII menguat 0,55 persen ke 528,10, indeks MNC36 menguat 0,86 persen ke 318,55, dan IDX30 menguat 0,92 persen ke 414,53.

Untuk indeks sektoral seperti energi naik 1,08 persen, konsumer non siklikal menguat 0,30 persen, konsumer siklikal menguat 0,75 persen, keuangan naik 3,13 persen, infrastruktur menguat 0,53 persen, properti menguat 0,88 persen, bahan baku menguat 0,47 persen, transportasi menguat 0,96 persen, industri menguat 0,70 persen, teknologi menguat 0,35 persen, kesehatan menguat 0,05 persen.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Sinarmas Asset Management Tbk (XSBC) naik 24,27 persen di Rp256, PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA) menguat 19,93 persen di Rp27.225, dan PT Citra Putra Realty Tbk (CLAY) menguat 19,46 persen di Rp1.105.

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCIS) turun 10,53 persen di Rp51, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) melemah 8,75 persen di Rp292 dan PT Isra Presisi Indonesia Tbk (ISAP) turun 8,33 persen di Rp11.

(Dani Jumadil Akhir)