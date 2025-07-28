Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kementerian Kebudayaan Sambut Baik Cek Kesehatan Gratis MNC Insurance Business Group di Museum Nasional 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |14:22 WIB
Kementerian Kebudayaan Sambut Baik Cek Kesehatan Gratis MNC Insurance Business Group di Museum Nasional 
Cek Kesehatan di Monumen Nasional (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Bagian Umum Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan Indonesia, Muhammad Ikbal menyambut baik inisiatif MNC Insurance Business Group yang telah menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa cek kesehatan gratis di Museum Nasional Indonesia, Senin (28/7/2025).

Menurutnya, dengan program diikuti oleh lebih dari 300 peserta yang terdiri dari pegawai Museum dan Cagar Budaya diharapkan dapat mendukung pegawai untuk lebih melek terhadap kondisi kesehatannya, sehingga ke depan mampu mendukung pegawai berkonsentrasi, berkomitmen, loyal, dan dapat lebih terlibat secara aktif dalam proses kerja.

"Terima kasih banyak. Karena ini pertama kali mungkin kolaborasi antara BUMN, kemudian private sector dengan kami, Kementerian Kebudayaan dalam rangka pelayanan kesehatan. Jadi kami mengucapkan terima kasih, ini berjalan dengan baik, mendapatkan tanggapan positif," kata Ikbal.

"Kadang-kadang pegawai itu lupa terhadap kesehatan, sehingga perlu untuk mereka mengecek kesehatan. Dan saya juga tidak yakin mereka itu rutin, sehingga kami coba untuk menggandeng ke pihak-pihak yang ingin bekerjasama dengan kami," lanjutnya.

Untuk diketahui program CSR yang digelar MNC Insurance Business Group yang terdiri dari PT MNC Life Assurance (MNC Life), PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), dan PT MNC Insurance Broker di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), bersama  PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) ini bertajuk Harmoni Sehat & Lestari: Sinergi untuk Kesehatan dan Lingkungan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/278/3180115//mnc_sekuritas-3frR_large.jpg
MNC Sekuritas Gandeng BRI MI Gelar Edukasi Having Fund di MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/1/3179959//fadli_zon_hari_sumpah_pemuda-Nzrh_large.jpeg
Peringati Hari Sumpah Pemuda, Menbud Ajak Generasi Muda Jaga Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179886//mnc_life-RuXv_large.jpg
MNC Life Sabet Penghargaan Top 20 Financial Institution Awards 2025 dan Best CFO Asuransi Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179874//mnc_sekuritas-PxwC_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Respati Indonesia bersama BRI Manajemen Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179845//mnc_sekuritas-tNDo_large.jpg
Gandeng BEI dan KISI AM, MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Paramadina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/65/3179822//mnc_univeristy-HNdE_large.jpg
MNC University Dukung Final Lomba Retorika Battle 2025 di Muda Mudi Fest Tangerang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement