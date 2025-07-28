Kementerian Kebudayaan Sambut Baik Cek Kesehatan Gratis MNC Insurance Business Group di Museum Nasional

JAKARTA - Kepala Bagian Umum Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan Indonesia, Muhammad Ikbal menyambut baik inisiatif MNC Insurance Business Group yang telah menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa cek kesehatan gratis di Museum Nasional Indonesia, Senin (28/7/2025).

Menurutnya, dengan program diikuti oleh lebih dari 300 peserta yang terdiri dari pegawai Museum dan Cagar Budaya diharapkan dapat mendukung pegawai untuk lebih melek terhadap kondisi kesehatannya, sehingga ke depan mampu mendukung pegawai berkonsentrasi, berkomitmen, loyal, dan dapat lebih terlibat secara aktif dalam proses kerja.

"Terima kasih banyak. Karena ini pertama kali mungkin kolaborasi antara BUMN, kemudian private sector dengan kami, Kementerian Kebudayaan dalam rangka pelayanan kesehatan. Jadi kami mengucapkan terima kasih, ini berjalan dengan baik, mendapatkan tanggapan positif," kata Ikbal.

"Kadang-kadang pegawai itu lupa terhadap kesehatan, sehingga perlu untuk mereka mengecek kesehatan. Dan saya juga tidak yakin mereka itu rutin, sehingga kami coba untuk menggandeng ke pihak-pihak yang ingin bekerjasama dengan kami," lanjutnya.

Untuk diketahui program CSR yang digelar MNC Insurance Business Group yang terdiri dari PT MNC Life Assurance (MNC Life), PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), dan PT MNC Insurance Broker di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) ini bertajuk Harmoni Sehat & Lestari: Sinergi untuk Kesehatan dan Lingkungan.