HOT ISSUE

Sri Mulyani Harap APBN Jaga Pertumbuhan Ekonomi Sekitar 5 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |18:35 WIB
Menkeu Sri Mulyani (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dioptimalkan sebagai instrumen utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. 

Menurutnya, hingga semester I-2025, APBN dinilai masih menjalankan peran counter-cyclical secara efektif dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

“APBN hingga semester I terus melakukan tugasnya melakukan counter cyclical, memitigasi kecenderungan tekanan ekonomi termasuk dalam hal ini terus mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kelompok paling penting,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil Rapat KSSK, Senin (28/7/2025).

Sri Mulyani menyebutkan stimulus ekonomi dan pelaksanaan berbagai program strategis telah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87 persen secara tahunan pada kuartal I 2025. 

Pemerintah optimistis pertumbuhan pada kuartal kedua akan tetap terjaga, dengan target mempertahankan laju ekonomi di sekitar 5 persen.

“APBN terus dioptimalkan dalam mendorong dan mencapai pertumbuhan agar tetap bertahan di sekitar 5 persen melalui berbagai kebijakan dan bekerjasama dengan KSSK, terutama Bank Indonesia, OJK, LPS, dan juga dengan sektor swasta serta BUMN,” jelasnya.

 

Telusuri berita finance lainnya
