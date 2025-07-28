Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Rapat 3,5 Jam dengan Bahlil dan Menteri Lain, Bahas Apa Saja?

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |20:05 WIB
Prabowo Rapat 3,5 Jam dengan Bahlil dan Menteri Lain, Bahas Apa Saja?
Presiden Prabowo Rapat 3,5 Jam dengan Bahlil dan Menteri Lain. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, sore ini. Rapat berlangsung hampir 3,5 jam bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sejak pukul 15.15 hingga pukul 18.35 WIB.

Bahlil mengatakan, ratas selama 3,5 jam tersebut dihadiri sejumlah menteri, di antaranya Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

“Iya, ada menteri lain, ada Menlu, Mensesneg. Enggak biasa aja (ratas 3,5 jam),” kata Bahlil kepada awak media usai ratas, Senin (28/7/2025).

Bahlil mengaku baru saja melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait lifting minyak dan gas bumi (migas) yang diperkirakan akan mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Saya baru selesai melapor kepada Bapak Presiden. Yang pertama saya melaporkan tentang lifting yang, Insya Allah, akan mencapai target APBN 2025. Yang kedua, tentang strategi untuk PNBP yang juga ditargetkan oleh APBN. Insya Allah mencapai target,” ujarnya.

 

Migas
