IHSG Sesi I Naik ke Level 7.624

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,12 persen atau 9,48 poin ke level 7.624 pada perdagangan sesi pertama, Selasa (29/7/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 16,07 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,95 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 997.658 kali. Adapun, sebanyak 330 saham harganya turun, 262 saham harganya naik dan 207 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi naik 0,33 persen, sektor energi naik 0,16 persen, sektor infrastruktur naik 1,11 persen, sektor bahan baku naik 0,82 persen, sektor keuangan naik 0,55 persen, dan sektor non siklikal naik 0,42 persen. Sedangkan sektor kesehatan turun 0,07 persen, sektor transportasi turun 0,35 persen, sektor industri turun 0,42 persen, sektor properti turun 0,14 persen dan sektor siklikal turun 0,13 persen.

1. Konsolidasi Saham

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Saraswanti Indoland Development Tbk (SWID) naik 35,00 persen ke Rp81, PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) naik 34,76 persen ke Rp252, dan PT Jhonlin AGro Raya Tbk (JARR) naik 25,00 persen ke Rp545.