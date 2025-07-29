Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Naik ke Level 7.624

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |13:00 WIB
IHSG Sesi I Naik ke Level 7.624
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,12 persen atau 9,48 poin ke level 7.624 pada perdagangan sesi pertama, Selasa (29/7/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 16,07 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,95 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 997.658 kali. Adapun, sebanyak 330 saham harganya turun, 262 saham harganya naik dan 207 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi naik 0,33 persen, sektor energi naik 0,16 persen, sektor infrastruktur naik 1,11 persen, sektor bahan baku naik 0,82 persen, sektor keuangan naik 0,55 persen, dan sektor non siklikal naik 0,42 persen. Sedangkan sektor kesehatan turun 0,07 persen, sektor transportasi turun 0,35 persen, sektor industri turun 0,42 persen, sektor properti turun 0,14 persen dan sektor siklikal turun 0,13 persen.

1. Konsolidasi Saham

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Saraswanti Indoland Development Tbk (SWID) naik 35,00 persen ke Rp81, PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) naik 34,76 persen ke Rp252, dan PT Jhonlin AGro Raya Tbk (JARR) naik 25,00 persen ke Rp545.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180241/ihsg_sesi_i-4Jm6_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat di Level 8.172
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180201/ihsg_dibuka_menguat-tfy5_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.176
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179857/ihsg_ditutup_menguat-OaXu_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.092
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179778/ihsg_sesi_i-fhiZ_large.jpg
IHSG Sesi I Turun ke Level 8.088
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179637/ihsg-IG8n_large.jpg
Biang Kerok IHSG Anjlok, Isu MSCI Pukul Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179499/ihsg_dibuka_menguat-sNph_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.322 pada Awal Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement