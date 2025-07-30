Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tiket Pesawat ke Singapura Naik Mulai 2026 karena Pajak Karbon

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |15:50 WIB
Tiket Pesawat ke Singapura Naik Mulai 2026 karena Pajak Karbon
Harga tiket pesawat menuju Singapura diperkirakan mengalami kenaikan mulai Januari 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga tiket pesawat menuju Singapura diperkirakan mengalami kenaikan mulai Januari 2026. Peningkatan harga tiket disebabkan kebijakan baru Pemerintah Singapura yang mewajibkan penggunaan bahan bakar penerbangan ramah lingkungan atau sustainable aviation fuel (SAF) dengan komposisi campuran minimal 1% mulai 1 Januari 2026.

"Singapura itu, mulai 1 Januari 2026 itu mandat 1% dengan SAF. Kemudian konsekuensinya, kalau kita belum ada mandat (penggunaan SAF) tetapi pesawat rute internasional kita terbang di wilayah udara lain yang sudah mandat, itu akan kena carbon tax," ujarnya saat ditemui pada acara Indonesia Aero Summit 2025 di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Denon menjelaskan, kebijakan Singapura atau negara lain itu akan memicu tambahan beban biaya operasional bagi maskapai, terutama akibat penerapan pajak karbon atau carbon tax yang dikenakan kepada penerbangan yang memasuki atau melintasi wilayah udara negara-negara yang telah menetapkan mandat emisi karbon. Menurutnya, tambahan itu pada akhirnya akan dibebankan kepada penumpang.

Dengan demikian, tiket pesawat tujuan Singapura dipastikan akan lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Kenaikan ini bukan hanya disebabkan oleh harga bahan bakar alternatif yang lebih tinggi, tetapi juga oleh konsekuensi regulasi karbon yang kini semakin ketat di kawasan Asia Tenggara.

"Contohnya kalau sekarang ada rute Garuda ke Amsterdam, itu kan melewati juga sebagian besar *Mainland*, nah itu akan kena *carbon tax*, per penumpang," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177921//avtur-DIRT_large.jpg
Kurangi Emisi, Penggunaan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177378//pesawat-Hfol_large.jpg
Industri Penerbangan Diminta Kurangi Emisi Karbon, INACA Harap Adanya Peta Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170530//menteri_esdm_bahlil-QWXZ_large.jpg
Bahlil Sebut Negara AS Sudah Abaikan Net Zero Emission
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/278/3165572//karbon-05iq_large.jpg
Transaksi Bursa Karbon Rp78,37 Miliar, BEI Target 149 Pengguna Jasa Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/320/3164763//pertamina-ia2B_large.jpg
Pertama di Indonesia, Penerbangan Komersial Pakai Bahan Bakar Minyak Jelantah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160031//harga_tiket_pesawat-7bDo_large.jpg
6 Fakta Harga Tiket Pesawat Bakal Naik, Pajak Karbon Masuk Hitungan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement