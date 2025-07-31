Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK yang Usulkan Pemblokiran Rekening Nganggur

Najma Aulia Taufik , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |20:07 WIB
Segini Harta Kekayaan Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK yang Usulkan Pemblokiran Rekening Nganggur
Segini harta kekayaan Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK yang usulkan pemblokiran rekening nganggur. (Foto :Okezone.com/Intstagram)
A
A
A

JAKARTA – Segini harta kekayaan Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK yang usulkan pemblokiran rekening nganggur. Tercatat ada 140 ribu rekening dormant yang dibekukan sementara PPATK.

Tak hanya soal kebijakan, kekayaan pribadi Ivan juga ikut mencuri perhatian, apalagi setelah muncul video viral yang menuding dirinya tidak transparan dalam melaporkan harta kekayaan.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Kamis (31/7/2025), Ivan tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp9,3 miliar. Harta tersebut terdiri dari berbagai jenis aset seperti properti, kendaraan, kas, surat berharga, dan harta bergerak lainnya, serta sejumlah utang.

Berikut daftar lengkap harta kekayaan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana:

A. Tanah dan Bangunan – Rp6.900.000.000

1. Tanah dan bangunan seluas 187 m²/172 m² di Kab/Kota Kota Depok, hasil sendiri – Rp1.800.000.000

2. Tanah seluas 150 m² di Kab/Kota Kota Depok, hasil sendiri – Rp1.500.000.000

3. Tanah dan bangunan seluas 2.070 m²/1.200 m² di Kab/Kota Ngawi, warisan – Rp1.000.000.000

4. Tanah seluas 107 m² di Kab/Kota Kota Depok, hasil sendiri – Rp1.000.000.000

5. Tanah seluas 29 m² di Kab/Kota Kota Depok, hasil sendiri – Rp250.000.000

6. Tanah seluas 114 m² di Kab/Kota Kota Depok, hasil sendiri – Rp1.100.000.000

7. Tanah seluas 27 m² di Kab/Kota Kota Depok, hasil sendiri – Rp250.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin – Rp650.000.000

1. Mobil, Toyota Innova Zenix SUV tahun 2023, hasil sendiri – Rp550.000.000

2. Mobil, VW Beetle Sedan tahun 1972, hasil sendiri – Rp100.000.000

C. Harta Bergerak Lainnya – Rp255.000.000

D. Surat Berharga – Rp87.375.874

E. Kas dan Setara Kas – Rp3.700.462.261

F. Harta Lainnya – Rp688.900.000

 

Berita Terkait
PPATK Bantah Blokir Rekening Ketua MUI Cholil Nafis Rp300 Juta
Dana Bansos Rp2,1 Triliun Mengendap di Rekening Dormant, Mensos Temui PPATK
PPATK Ungkap Pemerintah Punya Rekening Nganggur Rp530 Miliar, di Bank BUMN Rp169 Miliar
122 Juta Rekening Kembali Dibuka, PPATK Pastikan Tak Ada Dana Nasabah yang Hilang
Rekening Bank Tiba-Tiba Diblokir PPATK, Ini Faktanya
PPATK Blokir Rekening Bank Nganggur 3 Bulan, Ini Alasannya
