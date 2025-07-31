Target Salurkan 900 Ton Beras SPHP, Ini Progresnya

JAKARTA - Pemerintah terus menyalurkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Program ini merupakan instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Beras SPHP akan tersedia dengan harga terjangkau sesuai pembagian zona wilayah, yakni Zona 1: Rp12.500 per kg, Zona 2: Rp13.100 per kg dan Zona 3: Rp13.500 per kg. Harga tersebut ditetapkan untuk menjaga keterjangkauan bagi masyarakat sekaligus memastikan distribusi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Distribusi beras SPHP melalui sinergi antara PTPN IV PalmCo yang merupakan Subholding PTPN III (Persero) bersama Perum Bulog. Dari target 900 ton di 150 titik wilayah kerja Palmco, hingga saat ini telah terealisasi sebanyak 134 ton beras SPHP di 75 titik operasional.

Sejak program ini diluncurkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada 18 Juli 2025, PalmCo telah merealisasikan distribusi beras SPHP di 75 titik operasional yang tersebar di berbagai daerah di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

“Alhamdulillah progres distribusi SPHP sudah mencapai 15%. Bersama Bulog kita optimis untuk dapat mendistribusikannya secara penuh hingga akhir tahun nanti,” kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Menariknya, meskipun sebagian besar wilayah operasional PalmCo berada di zona harga eceran tertinggi sebesar Rp13.100 per kilogram, perusahaan mampu menjual beras SPHP di bawah HET tersebut, yakni Rp12.500 per kilogram.

“Tentunya harapan kita, hal ini semakin membantu stabilisasi harga di masyarakat,” tambahnya.