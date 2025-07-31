Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Distribusi BBM Lancar dan Aman, Armada Mobil Tangki Ditambah

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |17:49 WIB
Distribusi BBM Lancar dan Aman, Armada Mobil Tangki Ditambah
Penambahan 96 mobil tangki untuk distribusi BBM ke wilayah Jember dan sekitarnya. (foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – Pertamina memastikan pelaksanaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) berjalan lancar dan aman, menyusul penambahan armada mobil tangki serta penguatan skema distribusi di wilayah terdampak.

Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat (RID), Hari Purnomo pun melakukan pemantauan langsung pengisian BBM mobil tangki di Instalasi Surabaya Group. Dirinya memastikan pasokan BBM berjalan lancar sekaligus memberi semangat kepada awak mobil tangki.

Adapun penambahan 96 mobil tangki untuk distribusi BBM ke wilayah Jember dan sekitarnya dilakukan agar stok BBM di SPBU segera normal pasca penutupan Jalur Gumitir yang merupakan jalan utama provinsi yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi.

Hari menyampaikan, dalam upaya pemulihan kondisi kebutuhan BBM di wilayah Jember dan sekitarnya, khususnya pasca kejadian penutupan jalan di Gumitir dan antrean panjang, Pertamina Patra Niaga melakukan recovery secara tiga hal, mulai dari penambahan mobil tangki, mengoperasikan terminal-terminal terkait di Jawa Timur hingga proses Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE).

"Harapannya dengan mekanisme perbantuan yang berantai ini, Surabaya sendiri bisa memberikan alokasi volume yang lebih besar untuk membantu proses recovery pemulihan distribusi di wilayah Jember dan sekitarnya," terang Hari.

Selain pengecekan mobil tangki, Direktur RID Pertamina Patra Niaga beserta jajaran manajemen Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus juga memberikan extra fooding kepada 50 Awak Mobil Tangki (AMT) yang bertugas untuk alih suplai ke Jember.

 

