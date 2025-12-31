Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Suplai BBM dan LPG Terjaga, Ini Kinerja Pertamina Selama Libur Natal 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |11:37 WIB
Suplai BBM dan LPG Terjaga, Ini Kinerja Pertamina Selama Libur Natal 2025
Suplai BBM dan LPG Terjaga, Ini Kinerja Pertamina Selama Libur Natal 2025. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - Kinerja Pertamina pada masa libur Natal 2025 dinilai patut diapresiasi. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan serta pemantauan pemberitaan media, tidak melihat adanya gangguan signifikan baik dari sisi suplai maupun layanan kepada konsumen, di luar wilayah terdampak bencana.

“Dari pengamatan saya sebagai orang yang berlibur selama Nataru dan pembacaan kondisi di lapangan maupun media, kinerja Pertamina termasuk bagus. Tidak terlihat ada masalah suplai dan layanan, baik BBM maupun elpiji,” ujar Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Tidak munculnya keluhan berarti dari masyarakat selama libur Natal juga mencerminkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pertamina. Menurut Wijayanto, situasi ini layak diapresiasi karena periode libur panjang biasanya diiringi lonjakan konsumsi energi dan peningkatan aktivitas transportasi.

“Mestinya masyarakat puas. Ini sesuatu yang patut diacungi jempol,” katanya.

Wijayanto menilai capaian tersebut turut berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat kepada Pertamina, khususnya setelah perusahaan menghadapi sejumlah isu dalam beberapa waktu terakhir. Ia mencatat bahwa pasca kasus Pertalite oplosan dan isu persaingan dengan perusahaan energi asing, tidak muncul kembali kasus-kasus besar yang berpotensi menggerus kepercayaan publik.

“Ini menunjukkan Pertamina melakukan perbaikan dalam pengawasan operasionalnya,” ujarnya.

 

