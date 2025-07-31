Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Loker yang Cocok untuk Lulusan SMA Apa Saja? Ini 10 Rekomendasi Pekerjaan yang Bisa Dicoba

Nadzre Ayyara Fadl , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |08:51 WIB
Loker yang Cocok untuk Lulusan SMA Apa Saja? Ini 10 Rekomendasi Pekerjaan yang Bisa Dicoba
Loker yang Cocok untuk Lulusan SMA Apa Saja? Ini 10 Rekomendasi Pekerjaan yang Bisa Dicoba (Foto: O
A
A
A

JAKARTA - Loker yang cocok untuk lulusan SMA apa saja? Ini 10 rekomendasi pekerjaan yang bisa dicoba. Setelah lulus SMA akan timbul dua pilihan apakah melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau mencari sebuah pekerjaan.

Tidak sedikit perusahaan masih memperkerjakan lulusan SMA sebagai syarat untuk berbagai macam posisi.  Lulusan SMA memiliki banyak pilihan karier, mulai dari posisi entry-level di berbagai industri hingga pekerjaan yang lebih spesifik seperti barista atau teknisi. 

Beberapa opsi populer termasuk bekerja di bidang layanan pelanggan, administrasi, penjualan atau sebagai tenaga operasional di pabrik.

Selain itu, ada juga peluang di bidang kreatif seperti desain grafis atau content creator, serta pekerjaan di bidang transportasi seperti kurir atau driver online. Apalagi dalam data Kementerian Ketenagakerjaan, 85 persen tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan SMA ke bawah. 

Penting untuk diingat bahwa beberapa pekerjaan mungkin memerlukan keterampilan atau pelatihan tambahan. Membangun portofolio, mengikuti kursus atau magang dapat meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan yang diinginkan

Lantas pekerjaan apa saja yang dapat dicoba bagi pekerja lulusan SMA ? Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (31/7/2025), Okezone telah merangkum sepuluh rekomendasi pekerjaan yang cocok untuk lulusan SMA, sebagai berikut:

 

1 2 3
